MotoGP 日本GP

一流のレースが持つ親和性。『ウマ娘』がモータースポーツでの露出を増している理由とは？ MotoGP日本GPでも大注目

MotoGP日本GPのオフィシャルイベントパートナーを『ウマ娘 プリティーダービー』が務めたことは大きな話題となった。今季はパシフィックレーシングとコラボするなどモータースポーツ界での露出が増えたが、その理由を開発・運営元のCygamesに聞いた。

永安陽介

公開日時: 2026/11/12 2:31

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

ウマ娘 MotoGP日本GP特大サイネージ

写真：: Motorsport.com / Japan

10月上旬にモビリティリゾートもてぎで開催されたMotoGP日本GP。大活躍中の小椋藍（トラックハウス）の存在もあり近年稀に見る盛り上がりだったが、それを彩ったのが、オフィシャルイベントパートナーを務めた『ウマ娘 プリティーダービー』だ。

『ウマ娘』といえば現実の競走馬をモチーフとしたキャラクターを育成するスマートフォン向けゲームや、アニメ・漫画など様々なコンテンツで人気を博しているコンテンツだ。

担当となるウマ娘と出会い、トレーニングを重ね、レースで勝利を目指す。© Cygames, Inc.

日本GPでは旧オーバルコースのターン4付近に155m規模の巨大サイネージを掲出し、フォトスポットやコラボポストカードの配布を実施。さらにオグリキャップ役の声優、高柳知葉さんが場内のグリッドアナウンスやMoto2クラスとMoto3クラスのチェッカーフラッグを担当するなどして話題となった。



『ウマ娘』は今年、MotoGP日本GP以前から四輪のスーパーGTでもPACIFIC RACING TEAMとコラボを実施。モータースポーツ界での存在感が高まっていたが、なぜ『ウマ娘』が一見すると関わりは薄いであろうモータースポーツ界に現れたのか？ 開発・運営元のCygamesに話を聞いた。



「世界200ヵ国以上に大変多くのファンを持つMotoGPのオフィシャルイベントパートナーとしてご一緒することは、『ウマ娘』を世界中のより多くの方に知っていただく機会だと考えました」



CygamesはそうMotorsport.comに語る。そしてそこには「レースの熱さ」が共通点となっていた。

ウマ娘 MotoGP日本GP特大サイネージ

写真: Motorsport.com Japan

「MotoGPも、『ウマ娘』もレースという共通の熱いテーマで、MotoGPのファンには『ウマ娘』の熱いドラマ、『ウマ娘』のファンには世界最高峰のモータースポーツの迫力を、ジャンルを超えて熱狂できる機会でもありました」



CygamesはPACIFIC RACINGとのコラボも含め、モータースポーツにおけるチームで勝利を目指す点が、ウマ娘とトレーナーが目標に向かっていく姿と重なるところがあると語る。

モータースポーツとのコラボが続いている理由について尋ねると、Cygamesはこう答えた。

「『ウマ娘』が持つ「レースを通じた成長やチームの絆」という要素が、モータースポーツの世界観と非常に親和性が高いと考えているためです」

#9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW

写真: Masahide Kamio

「2026年シーズンのスーパーGTにおけるPACIFIC RACING TEAM様とのタイアップをはじめ、モータースポーツの世界ではドライバーやライダーの卓越した技術はもちろんのこと、メカニック、エンジニア、監督といったチーム全体の強固な信頼関係が勝利の鍵を握ります。これは、ウマ娘とトレーナーが二人三脚で目標に向かっていく姿や、仲間と切磋琢磨する姿と重なるのではと考えています」

MotoGPにおける『ウマ娘』とのコラボレーションはSNSや現地での様子を見る限り、上手くいったように思える。ウマ娘トレーナー兼MotoGPファンの脳内では今年、サーキットからの帰り道では“うまぴょい伝説”が流れていたかもしれない……。



© Cygames, Inc.

関連ニュース:

ウマ娘 MotoGP日本GP特大サイネージ

写真: Motorsport.com Japan

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 バニャイヤ、カタールGP転倒で負った右足骨折の手術が無事成功「今後数日の回復状態から復帰時期を判断」

More from

永安陽介





マルケス、日本GP完勝「また37ポイント獲得できてすごく嬉しい」鬼門インドネシアに向けても不安無し？



MotoGP



MotoGP



日本GP



1 ヵ月前



マルケス、日本GP完勝「また37ポイント獲得できてすごく嬉しい」鬼門インドネシアに向けても不安無し？





アコスタ「表彰台を狙えたのに、たった3つのコーナーで全て失った」多重クラッシュ引き金のマルケス弟を批判



MotoGP



MotoGP



日本GP



1 ヵ月前



アコスタ「表彰台を狙えたのに、たった3つのコーナーで全て失った」多重クラッシュ引き金のマルケス弟を批判





マルティン、ペナルティでスプリントは3位「ペースは良かった。タイヤが厳しい中での表彰台に満足」



MotoGP



MotoGP



日本GP



1 ヵ月前



マルティン、ペナルティでスプリントは3位「ペースは良かった。タイヤが厳しい中での表彰台に満足」

最新ニュース





一流のレースが持つ親和性。『ウマ娘』がモータースポーツでの露出を増している理由とは？ MotoGP日本GPでも大注目



MotoGP



MGP MotoGP



日本GP



7 分前



一流のレースが持つ親和性。『ウマ娘』がモータースポーツでの露出を増している理由とは？ MotoGP日本GPでも大注目





バニャイヤ、カタールGP転倒で負った右足骨折の手術が無事成功「今後数日の回復状態から復帰時期を判断」



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



3 時間前



バニャイヤ、カタールGP転倒で負った右足骨折の手術が無事成功「今後数日の回復状態から復帰時期を判断」





WECトヨタ、復活の二冠。小林可夢偉代表「トヨタは勝てないと言われていたのをリセットできた」



WEC



WEC WEC



Monza



15 時間前



WECトヨタ、復活の二冠。小林可夢偉代表「トヨタは勝てないと言われていたのをリセットできた」





アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」



F1



F1 F1



サンパウロGP



16 時間前



アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録