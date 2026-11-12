MotoGP 日本GP
一流のレースが持つ親和性。『ウマ娘』がモータースポーツでの露出を増している理由とは？ MotoGP日本GPでも大注目
MotoGP日本GPのオフィシャルイベントパートナーを『ウマ娘 プリティーダービー』が務めたことは大きな話題となった。今季はパシフィックレーシングとコラボするなどモータースポーツ界での露出が増えたが、その理由を開発・運営元のCygamesに聞いた。
永安陽介
公開日時: 2026/11/12 2:31
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ウマ娘 MotoGP日本GP特大サイネージ
写真：: Motorsport.com / Japan
10月上旬にモビリティリゾートもてぎで開催されたMotoGP日本GP。大活躍中の小椋藍（トラックハウス）の存在もあり近年稀に見る盛り上がりだったが、それを彩ったのが、オフィシャルイベントパートナーを務めた『ウマ娘 プリティーダービー』だ。
『ウマ娘』といえば現実の競走馬をモチーフとしたキャラクターを育成するスマートフォン向けゲームや、アニメ・漫画など様々なコンテンツで人気を博しているコンテンツだ。
担当となるウマ娘と出会い、トレーニングを重ね、レースで勝利を目指す。© Cygames, Inc.
日本GPでは旧オーバルコースのターン4付近に155m規模の巨大サイネージを掲出し、フォトスポットやコラボポストカードの配布を実施。さらにオグリキャップ役の声優、高柳知葉さんが場内のグリッドアナウンスやMoto2クラスとMoto3クラスのチェッカーフラッグを担当するなどして話題となった。
『ウマ娘』は今年、MotoGP日本GP以前から四輪のスーパーGTでもPACIFIC RACING TEAMとコラボを実施。モータースポーツ界での存在感が高まっていたが、なぜ『ウマ娘』が一見すると関わりは薄いであろうモータースポーツ界に現れたのか？ 開発・運営元のCygamesに話を聞いた。
「世界200ヵ国以上に大変多くのファンを持つMotoGPのオフィシャルイベントパートナーとしてご一緒することは、『ウマ娘』を世界中のより多くの方に知っていただく機会だと考えました」
CygamesはそうMotorsport.comに語る。そしてそこには「レースの熱さ」が共通点となっていた。
ウマ娘 MotoGP日本GP特大サイネージ
写真: Motorsport.com Japan
「MotoGPも、『ウマ娘』もレースという共通の熱いテーマで、MotoGPのファンには『ウマ娘』の熱いドラマ、『ウマ娘』のファンには世界最高峰のモータースポーツの迫力を、ジャンルを超えて熱狂できる機会でもありました」
CygamesはPACIFIC RACINGとのコラボも含め、モータースポーツにおけるチームで勝利を目指す点が、ウマ娘とトレーナーが目標に向かっていく姿と重なるところがあると語る。
モータースポーツとのコラボが続いている理由について尋ねると、Cygamesはこう答えた。
「『ウマ娘』が持つ「レースを通じた成長やチームの絆」という要素が、モータースポーツの世界観と非常に親和性が高いと考えているためです」
#9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW
写真: Masahide Kamio
「2026年シーズンのスーパーGTにおけるPACIFIC RACING TEAM様とのタイアップをはじめ、モータースポーツの世界ではドライバーやライダーの卓越した技術はもちろんのこと、メカニック、エンジニア、監督といったチーム全体の強固な信頼関係が勝利の鍵を握ります。これは、ウマ娘とトレーナーが二人三脚で目標に向かっていく姿や、仲間と切磋琢磨する姿と重なるのではと考えています」
MotoGPにおける『ウマ娘』とのコラボレーションはSNSや現地での様子を見る限り、上手くいったように思える。ウマ娘トレーナー兼MotoGPファンの脳内では今年、サーキットからの帰り道では“うまぴょい伝説”が流れていたかもしれない……。
© Cygames, Inc.
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ウマ娘 MotoGP日本GP特大サイネージ
写真: Motorsport.com Japan
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