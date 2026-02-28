本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

完璧な動きだったのに？　マルケス、ペナルティに納得できず「これが新しいMotoGP。適応するしかない」

MotoGP
タイGP
完璧な動きだったのに？　マルケス、ペナルティに納得できず「これが新しいMotoGP。適応するしかない」

マルケスと接触バトルのアコスタ「それがMotoGPをエキサイティングにしてる」“譲られた”初スプリント勝利には複雑なキモチも

MotoGP
タイGP
マルケスと接触バトルのアコスタ「それがMotoGPをエキサイティングにしてる」“譲られた”初スプリント勝利には複雑なキモチも

F1開幕前からくすぶりつつけた圧縮比問題、決着。6月1日から高温時の圧縮比も測定・規制へ

F1
オーストラリアGP
F1開幕前からくすぶりつつけた圧縮比問題、決着。6月1日から高温時の圧縮比も測定・規制へ

クルサード、FIAのルール制定体制を批判「レギュレーションを作る側が、F1マシンのことをもっと良く理解していれば……」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
クルサード、FIAのルール制定体制を批判「レギュレーションを作る側が、F1マシンのことをもっと良く理解していれば……」

ペドロ・アコスタがキャリア初のスプリント勝利！　小椋藍、2年連続の4位フィニッシュ｜MotoGPタイGPスプリント

MotoGP
タイGP
ペドロ・アコスタがキャリア初のスプリント勝利！　小椋藍、2年連続の4位フィニッシュ｜MotoGPタイGPスプリント

ロバンペラ、SF合同テストは最下位24番手。課題はラリーにない“高速域での強烈グリップ”「その感覚に慣れる必要がある」

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
ロバンペラ、SF合同テストは最下位24番手。課題はラリーにない“高速域での強烈グリップ”「その感覚に慣れる必要がある」

Moto2タイ予選｜佐々木歩夢、開幕戦は4列目12番手スタートに。ポールシッターはセナ・アジアス

Moto2
タイ
Moto2タイ予選｜佐々木歩夢、開幕戦は4列目12番手スタートに。ポールシッターはセナ・アジアス

Moto3タイ予選｜アルマンサ、0.4秒差つける爆速新レコードタイムでポール獲得！　日本勢は山中琉聖が7番手

Moto3
タイ
Moto3タイ予選｜アルマンサ、0.4秒差つける爆速新レコードタイムでポール獲得！　日本勢は山中琉聖が7番手
MotoGP タイGP

マルケスと接触バトルのアコスタ「それがMotoGPをエキサイティングにしてる」“譲られた”初スプリント勝利には複雑なキモチも

KTMのペドロ・アコスタはMotoGP開幕戦タイGPのスプリントレースでマルク・マルケスと激しいバトルの末に勝利。ペナルティによる”不戦勝”ではあったが、走りには満足できているという。

Vincent Lalanne-Sicaud
編集:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

　MotoGPの開幕戦タイGPスプリントレースでは、KTMのペドロ・アコスタが初勝利を収めた。マルク・マルケス（ドゥカティ）とのバトル、そしてペナルティによる勝利だったが、アコスタはたとえ2位だったとしても自分の走りに満足できると振り返った。

　2026年シーズンの開幕戦は、アプリリアが速さを発揮する形で始まった。ポールポジションは新レコードを叩き出したマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）で、他のアプリリア勢も速さを示した。

　しかしスプリントレースではそのベッツェッキが早々に転倒して戦線を離脱。レースはマルケスとアコスタの一騎打ちとなり、ふたりは激しいバトルを繰り広げた。

　バトルの決着はラスト2周の最終コーナーでついた。前を行くアコスタに対し、マルケスがイン側に飛び込むと、アコスタは押し出される形でコースオフし遅れることになった。しかしこの動きは審議対象となり、マルケスに1ポジションダウンのペナルティが決定。マルケスは最終ラップの最終コーナーを前にトップを譲り、アコスタがキャリア初のスプリントレース勝利を果たすことになった。

　レース後、初のスプリント優勝、KTM初のランキング首位という結果について、どう感じているか訊かれると、彼はこう答えた。

「そこまでのことじゃない。まだ43レースも残っていて、先は長いんだ。でも、昨年の苦しかったことを乗り越えて、こうしてシーズンをスタートできたのはとても嬉しいよ」

「マルクと比較すると、序盤のセクターでは苦戦していて、力不足だった。でも今のパッケージには満足している。もちろん不足している部分もあるし、フロントロウからスタートできていれば序盤からもっと戦えただろうと思うけど、これが現実だ。KTMは良い仕事をしているし、シーズンを通じてベストバイクを用意しようと努力してくれている」

　そしてアコスタは、仮にマルケスにペナルティがなく2位だったとしても、レースには満足していたはずだと語った。

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta s'offre sa première médaille d'or en sprint !

Photo de: Steve Wobser / Getty Images

「たとえマルクにペナルティが出なかったとしても、自分は今日のレースに満足していただろう。昨年の苦労を考えれば、今こうして彼と戦えるのは本当にうれしいことだ。明日（決勝）がどうなるか様子を見てみよう」

　なおアコスタはライバルへのペナルティについては予想していなかったようで、マルケスに譲られて「ストレートに入ったとき、『何が起きているんだ？』と思ったよ」と語っている。

　そしてアコスタは「彼にトップを譲られたから、勝者になったという実感がないのかもしれない。明日は本当の勝利を目指して頑張るよ」とも、フィニッシュ後のインタビューでは語っていた。

　ペナルティに関してはドゥカティのチームマネージャーを務めるダビデ・タルドッツィが「接触はなかった」と罰則に憤りも示していたが、アコスタは「接触はあった」と明言している。

　とはいえ接触含みのオーバーテイクそのものに対して、アコスタは立場が逆なら自分でもしていただろうと問題視していない。

「（マルケスのオーバーテイクは）やり過ぎとかではない。（立場が逆なら）僕も同じ事をしただろうね」

「それがMotoGPをエキサイティングにしている。結局、こういうバトルや瞬間が記憶に残るんだ。ファンにとっても素晴らしいレースだったと思う」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ペドロ・アコスタがキャリア初のスプリント勝利！　小椋藍、2年連続の4位フィニッシュ｜MotoGPタイGPスプリント
次の記事 完璧な動きだったのに？　マルケス、ペナルティに納得できず「これが新しいMotoGP。適応するしかない」
More from
Vincent Lalanne-Sicaud

F1ピエール・ガスリー、テック3株主に！　フェルスタッペンやハミルトンに先駆けMotoGPに参加

MotoGP
MotoGP
F1ピエール・ガスリー、テック3株主に！　フェルスタッペンやハミルトンに先駆けMotoGPに参加

ヤマハの未来を切り拓けるか。V4エンジン開発は「”勇気と狂気の境界線”に挑むアプローチ」

MotoGP
MotoGP
ヤマハの未来を切り拓けるか。V4エンジン開発は「”勇気と狂気の境界線”に挑むアプローチ」

クアルタラロ、バレンシア初日は文字通り『炎上』危機。ガソリン吹き出すトラブルにヒヤヒヤ

MotoGP
MotoGP
バレンシアGP
クアルタラロ、バレンシア初日は文字通り『炎上』危機。ガソリン吹き出すトラブルにヒヤヒヤ
More from
マルク マルケス

10度目王座目指すマルケス、怪我の影響引きずる「去年の負傷は笑い事じゃなかった」負担少ないエアロ選択へ

MotoGP
MotoGP
タイGP
10度目王座目指すマルケス、怪我の影響引きずる「去年の負傷は笑い事じゃなかった」負担少ないエアロ選択へ

ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとの契約延長が発表されないマルケス。原因は「自分の体調面」と明かす

最強ドゥカティ、今年もエンジンは2024年型！？「90％以上が、2年前と同じだ」

MotoGP
MotoGP
最強ドゥカティ、今年もエンジンは2024年型！？「90％以上が、2年前と同じだ」
More from
KTM

ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

ペドロ・アコスタ、セパンテストの評価は「10点満点で6点」ドゥカティとの差は”まだある”と認識

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
ペドロ・アコスタ、セパンテストの評価は「10点満点で6点」ドゥカティとの差は”まだある”と認識

KTMの新型バイクは「ゼロから作った」みたいに去年と違う？　アコスタ&ビンダー、オフシーズンの努力っぷりを称賛

MotoGP
MotoGP
Red Bull KTM Factory Racing launch
KTMの新型バイクは「ゼロから作った」みたいに去年と違う？　アコスタ&ビンダー、オフシーズンの努力っぷりを称賛

最新ニュース

完璧な動きだったのに？　マルケス、ペナルティに納得できず「これが新しいMotoGP。適応するしかない」

MotoGP
タイGP
完璧な動きだったのに？　マルケス、ペナルティに納得できず「これが新しいMotoGP。適応するしかない」

マルケスと接触バトルのアコスタ「それがMotoGPをエキサイティングにしてる」“譲られた”初スプリント勝利には複雑なキモチも

MotoGP
タイGP
マルケスと接触バトルのアコスタ「それがMotoGPをエキサイティングにしてる」“譲られた”初スプリント勝利には複雑なキモチも

F1開幕前からくすぶりつつけた圧縮比問題、決着。6月1日から高温時の圧縮比も測定・規制へ

F1
オーストラリアGP
F1開幕前からくすぶりつつけた圧縮比問題、決着。6月1日から高温時の圧縮比も測定・規制へ

クルサード、FIAのルール制定体制を批判「レギュレーションを作る側が、F1マシンのことをもっと良く理解していれば……」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
クルサード、FIAのルール制定体制を批判「レギュレーションを作る側が、F1マシンのことをもっと良く理解していれば……」