MotoGP カタールGP

アコスタ、カタール決勝はタイヤ内圧に苦しみ6位「何らかの理由で冷えていた。勝負にならなかった」

KTMのペドロ・アコスタはMotoGPカタールGPでマルク・マルケスに前を譲る場面があった。これはタイヤ内圧の低下が原因だったようだ。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/10 9:56

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KTMのペドロ・アコスタはMotoGPカタールGPで、ライバルにポジションを譲る場面があった。アコスタはその理由について、原因不明の”タイヤの冷え”から来るタイヤ内圧の低下が原因だったと認めた。

アコスタは決勝レースを7番手からスタートし、序盤の段階でポジションを上げて4番手を走行。5周目にはマルク・マルケス（ドゥカティ）を追い抜いて表彰台圏内に浮上していた。

しかしアコスタは、インドネシアGPの時と同じように、ライバルにわざとポジションを譲る動きに出た。これはタイヤ最低内圧を、ルールで定められた既定値に収めるための動きだった。

アコスタは2日目のスプリントレースの段階で、空気圧を最低値以上にすることに苦労していた。問題が解決できなければ決勝でも苦労するはずだと語っていたが、その通りの展開となったわけだ。

アコスタによるとタイヤが何らかの理由で冷えてしまったことで、タイヤ内圧の問題が生じたという。

「今回はタイヤ空気圧の問題がそれほど大きかったわけではなく、別の問題があった」とアコスタは語った。

「今回起きたことは、別の問題の結果として生じたものにすぎない。フロントタイヤが何らかの理由で冷えてしまったんだ。なぜそうなったのか、僕たちにも理解できていない。あれほど冷えたタイヤでコースに出るのは普通ではないし、その結果、空気圧が下がってしまった。ただ、同じ問題が起きていなかったバスティアニーニ（エネア・バスティアニーニ／テック3）を含め、他のKTM勢と違うことをしていたわけでじゃない」

「今回の空気圧対策の戦略自体は悪くなかった。残念なのは、タイヤが温まっていた最初の数周は速かったことだ。マルケスの前を走っていて、ペースも良かった」

「最終的にマルクに勝てたかはわからない。終盤、マルクはラウル（フェルナンデス／トラックハウス）を追って2位でフィニッシュするために、凄く良いペースを発揮していたからね。それでも、2位でフィニッシュすることも可能ではあったと思う。週末の流れを考えれば、それが十分に良い結果だった」

アコスタはマルケスに引き離されたあとは、バスティアニーニと小椋藍（トラックハウス）にも抜かれた。アコスタは今回、空気圧をマネジメントしてフィニッシュするのが精一杯だったと振り返った。

「マルクを先行させたけど、彼の方がペースは良かった。その後、バスティアニーニとオグラにも前に行かせなければならなかった。そこからは6番手で後方にとどまり、最終ラップまで空気圧が上がって攻撃できるようになるかどうかを見ていた。でも結局、どうにかギリギリのところで規定範囲内に収めることができただけだった」

「今のところ、自分の力ではどうにもできない。僕たちは走るためにここにいるし、発生した問題を解決しようと取り組んでいる。今回もそうしてきた。週末の序盤の状況を考えれば、4位は十分に狙えたし、納得できる結果だったと思う。それでも前に進み続けなければならない」

「問題は、これでは勝負にならないということだ。浮き沈みが激しく、まるでジェットコースターのようだった。そういう状況なんだ」

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