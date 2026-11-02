MotoGP マレーシアGP

アコスタ、マレーシア2位は「精一杯の結果。マルク・マルケスにはもう少し近づきたかったけどね」

ペドロ・アコスタはMotoGPマレーシアGPで2位を獲得。彼は今回はこれが精一杯の結果だと語った。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/11/02 9:56

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP第19戦マレーシアGPの決勝でペドロ・アコスタ（KTM）は2位フィニッシュ。この結果に精一杯の内容でもあったと語った。

マレーシアGP決勝はスタート直後に先頭を奪ったマルク・マルケス（ドゥカティ）がレースを完全にコントロール。ライバルを突き放して独走して勝利した。

アコスタはマルク・マルケスの後ろ2番手集団でアレックス・マルケス（グレシーニ）と長く争い、レース中盤に攻略。しかし追い抜いたときには既にマルク・マルケスが2秒の大差を築いており、それ以上追い上げることはできなかった。

そのためアコスタは、2位という結果にはひとまず満足しているようだ。

「スピードが足りないせいで、誰かの後ろに何周も留められてしまうのは、少しフラストレーションが溜まる」

アコスタはDAZNにそう語った。

「それでも、今回の結果には満足すべきだろう。自分たちが持っていたものを最大限に引き出せたと思う。週末を通してフロントのフィーリングに苦しんでいたし、決勝もその問題を抱えていたんだ」

「だから、表彰台フィニッシュできたことを喜ぶべきだね。文句を言うのが僕らの仕事みたいな部分はあるけど……ともあれ良い週末を過ごせたことには満足している」

アコスタはレース内容に関しては、ドゥカティの最高速がKTMよりも4～5km/h速かったことで、オーバーテイクのタイミングを待つ必要があったと語る。

「戦略については、ああするしかなかった。彼（アレックス・マルケス）の後ろで少し待って、自分の方が少し速かったポイントで追いつき、終盤に向けてタイヤを温存しようとしたんだ」

「結果的にうまくいったけど、期待したほどじゃなかった。マルクにももう少し接近したかった。でも、今日はこれ以上できることはなかった」

「もっと良い結果を望んでいたけどね。ただ今シーズンはエンジンの問題もあったし、チャンピオンシップが終盤に差し掛かった今は、これ以上リスクを冒すわけにもいかない。現状で満足しつつ、調子を維持しながらシーズン終了までに表彰台を何回積み増せるかだろう」

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