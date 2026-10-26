MotoGP オーストラリアGP

惜別フィリップアイランド。しかし決勝中止にアコスタ悲しみ「この天気は恋しくないけどさ……終わり方は残念だ」

ペドロ・アコスタはフィリップアイランドでのMotoGP最後のレースが中止となったことを残念がっている。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/10/26 10:51

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPオーストラリアGPは、悪天候の影響から決勝レースが中止となった。フィリップアイランドでのオーストラリアGPは今年が最後の開催だっただけに、この終わり方は残念だとペドロ・アコスタ（KTM）は語った。

決勝日、フィリップアイランドも雨と風に見舞われたが、レースは実施可能なコンディションであった。しかし医療ヘリが視界不良のためにサーキットまで飛んでくることが困難な状況にあったことが原因で、MotoGPはレースを中止せざるを得なかった。

2027年からMotoGPのオーストラリアGP開催地は、アデレード市街地に移転することが決まっている。これまで数々の名勝負を生み出してきたフィリップアイランドでのイベントは、最後に決勝を開催することなく終えることになってしまった。

多くのライダーがこうした形でフィリップアイランドに別れを告げることを惜しんでいる。アコスタもそのひとりだ。

「こんな形でフィリップアイランドに別れを告げるのは少し悲しい。でも、ここでレースをしてきたここ数年、素晴らしいものをたくさん与えてもらったのも事実だ」

アコスタはDAZNにそう語った。

「感謝しなければならないね。僕は幸運にも、ここでMotoGPのレースをすることができた。そして、ここのファンがどれほど近くで僕たちを応援してくれているかも知ることができた。ここで得られた良い思い出は、悪い思い出をはるかに上回っているよ」

「ターン3でのスライド走行は、たぶんこの島での最高の思い出になっていると思う。ファンの皆にも、僕らがここで繰り広げて来た様々なレースを楽しんでもらえていたら嬉しい。マシンをスライドさせながら走る姿や、Moto3のような激しいバトルが繰り広げられたレースをね」

ただアコスタは、フィリップアイランドの変わりやすい天候については、恋しく思わないだろうとも語った。

「この天気だけは恋しくならないだろうね。今日はこんなに雨が降るなんて望んでいなかったよ。こんな形で終わってしまったのは残念だ」

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