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アコスタ、スプリント2位で差を実感「僕たちはドゥカティのレベルには達していない」

KTMのペドロ・アコスタはMotoGPハンガリーGPのスプリントでは2位となったが、勝利したドゥカティとマルク・マルケスのレベルには達していないと語った。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
編集:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

　MotoGPハンガリーGPのスプリントレースで2位となったKTMのペドロ・アコスタは、ドゥカティとの差を痛感している。

　予選2番手からスプリントレースに挑んだアコスタは、ポールスタートで先頭を走るマルク・マルケス（ドゥカティ）に1周目の最初の数コーナーで差を広げられてしまい、以降は2秒差を縮めることができず2位フィニッシュとなった。

　期待されていたようなマルケスとのバトル展開とはならなかったが、アコスタとしてはまだドゥカティとKTMの差は大きいと感じられているようだ。

「その通りだよ。外から見ればすごく面白そうだけど、現時点では僕たちはドゥカティのレベルには達していない。特に短い距離のレースではね」

　アコスタはそう語る。

「4つ目のコーナーを立ち上がった時点で、これはかなり難しいレースになると分かっていた」

「今朝の予選Q2では良い結果を出せた。そこは僕の弱点なんだけど、今はどんな方法でも前に出ようと努力している」

　そして距離が倍になる決勝レースでは、アコスタはより競争力を発揮できると予想している。

「距離が倍になれば僕たちはもっと競争力を発揮できると思う。タイヤの消耗は大きくはないだろうけど、多少は摩耗してくるだろうし、その部分を活かさなければならない」

「今週末を通じてミディアムタイヤには完全な自信を持てていない。だから少なくとも同じ条件で戦えるように、マルクが選ぶものに合わせるつもりだ。その上で、自分たちがどの位置にいるのか見てみよう」

　アコスタにとって課題となっているのは、KTMのマシンの安定性だ。彼はフィーリングが日によって変わってしまうことの問題を次のように説いた。

「コースに出た時に、毎回同じフィーリングのバイクに乗れる日が来ることを願っている」

「シーズン自体は良い流れだし、ライダーとしての安定感もある。リタイアもそれほど多くない。去年と比べてかなり成長したと思う」

「なぜ金曜日はあれほど調子が良かったのに、今朝は同じバイクでまったく違う状態になったのか理解するのは本当に難しい」

「フィーリングがまるで違うんだ。レース終盤になれば速く走れるようになるけれど、そのためには3〜4周かけてバイクの状態を理解し、自分がどこまで攻められるかを探らなければならない」

「たとえパフォーマンスレベルが低かったとしても、僕たちには安定したバイクが必要だ。そうすれば、余計なことを心配せず、ライディングだけに集中できるようになる」

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