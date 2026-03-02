本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

MotoGP
タイGP
ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

MotoGP
タイGP
ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

スーパーGT
ANEST IWATA GAINER Racing体制発表
KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！

F1
DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！

「勢力図の判断にはまだ早い」ベッツェッキ、開幕戦圧勝も調子乗らず。スプリント転倒から立ち直りを喜ぶ

MotoGP
タイGP
「勢力図の判断にはまだ早い」ベッツェッキ、開幕戦圧勝も調子乗らず。スプリント転倒から立ち直りを喜ぶ

小椋藍、自己ベストタイ5位も反省しきり「自分の酷さに驚いた。1年前と違って、全く嬉しくない」

MotoGP
タイGP
小椋藍、自己ベストタイ5位も反省しきり「自分の酷さに驚いた。1年前と違って、全く嬉しくない」

HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

F1
オーストラリアGP
HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

WEC、中東地域の混乱を受け、カタールでの開幕戦に関する声明を発表。モータースポーツ関係者の渡航に影響が及ぶのは避けられず？

WEC
WEC、中東地域の混乱を受け、カタールでの開幕戦に関する声明を発表。モータースポーツ関係者の渡航に影響が及ぶのは避けられず？
MotoGP タイGP

ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

MotoGPタイGP決勝で2位となったKTMのペドロ・アコスタは、スプリントレースと合わせてダブル表彰台。ランキング首位で開幕戦を終えたことを喜んでいる。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

　KTMのペドロ・アコスタはMotoGPタイGPの決勝で2位フィニッシュ。今回、彼はトップ5を目指していたこともあり、2位という結果は嬉しいものだと話す。

　タイGPでアコスタは予選6番手からスプリントレースを勝利。決勝では序盤からマルク・マルケス（ドゥカティ）とホルヘ・マルティン（アプリリア）を相手に3番手争いを繰り広げた。中盤に3番手のポジションを固めた後は、徐々に前を行くラウル・フェルナンデス（トラックハウス）とのギャップを縮めていき、残り3周という時点でオーバーテイク。2番手に浮上し、そのままライバルを突き放してチェッカーを受けた。

「チームは素晴らしい仕事をしてくれた。昨シーズンはポイント獲得がどれだけ難しかったかを考えれば、タイでの（スプリントレースと決勝の）ダブル表彰台は、間違いなく素晴らしいニュースだ」

　アコスタはそう語る。

「チームは本当によく取り組んでくれた。素晴らしい週末になったよ」

「もっと上位グリッドからスタートできていれば、オーバーテイクは減ってしまっただろうけど、僕としてはもっと楽にここまでこれたかもね。スタートは上手くいったし、序盤のラップもいい形でコントロールして、上位争いに加わることができた」

「ただラウルをオーバーテイクした後、ベッツェッキ（マルコ・ベッツェッキ／アプリリア）を捉えるには少し力不足だった」

「マルティンをもっと早く追い抜いていれば、さらにチャンスがあったかもしれない。でも今週末のベッツェッキは、とても安定した走りを見せていたと思う」

　そしてアコスタは、2位という結果は当初予想していたよりも良く、チームの仕事ぶりにも満足していると話した。

「ピットではこれまで苦戦してきたこともあって、トップ5を狙っていこうと話していたんだ。だけどなんとか2位でフィニッシュできたから、今年は上手くやれていると思う」

「KTMは昨年よりも少しでも良いバイクにすべく努力してくれている。厳しい時期もあったけど、とても良い仕事をしてくれているよ。いくつかの部分ではまだ足りないモノもあるけど、チームとしては素晴らしい仕事ぶりだ」

　なおタイGPを終えた時点では、ダブル表彰台を手にしたアコスタがランキング首位に立っている。このことをアコスタは喜びつつも、冷静な表情でこう語った。

「首位に立っていることを楽しみたいね。できれば長く続いてほしい。ただ、もっと厳しい瞬間が来た時に備えておく必要がある」

「次はブラジルだ。今回のようなパフォーマンスが発揮できるかを確かめたい。もっと厳しいレースもあるだろうし、ミスをすることもあるはずだ。でも、もし勝利が来るべきものなら、いずれやって来るだろう」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 「勢力図の判断にはまだ早い」ベッツェッキ、開幕戦圧勝も調子乗らず。スプリント転倒から立ち直りを喜ぶ

Top Comments

More from
Oriol Puigdemont

ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

MotoGP
MotoGP
タイGP
ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

「勢力図の判断にはまだ早い」ベッツェッキ、開幕戦圧勝も調子乗らず。スプリント転倒から立ち直りを喜ぶ

MotoGP
MotoGP
タイGP
「勢力図の判断にはまだ早い」ベッツェッキ、開幕戦圧勝も調子乗らず。スプリント転倒から立ち直りを喜ぶ

マルティン「ベッツェッキは別次元」5番手タイムと好発進もチームメイトとの差は大きい？

MotoGP
MotoGP
タイGP
マルティン「ベッツェッキは別次元」5番手タイムと好発進もチームメイトとの差は大きい？
More from
ペドロ アコスタ

マルケスと接触バトルのアコスタ「それがMotoGPをエキサイティングにしてる」“譲られた”初スプリント勝利には複雑なキモチも

MotoGP
MotoGP
タイGP
マルケスと接触バトルのアコスタ「それがMotoGPをエキサイティングにしてる」“譲られた”初スプリント勝利には複雑なキモチも

ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ドゥカティとアプリリアは「恐ろしいペース」KTMアコスタ、テストは順調もライバルとは差が？

ペドロ・アコスタ、セパンテストの評価は「10点満点で6点」ドゥカティとの差は”まだある”と認識

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
ペドロ・アコスタ、セパンテストの評価は「10点満点で6点」ドゥカティとの差は”まだある”と認識
More from
KTM

KTMの新型バイクは「ゼロから作った」みたいに去年と違う？　アコスタ&ビンダー、オフシーズンの努力っぷりを称賛

MotoGP
MotoGP
Red Bull KTM Factory Racing launch
KTMの新型バイクは「ゼロから作った」みたいに去年と違う？　アコスタ&ビンダー、オフシーズンの努力っぷりを称賛

アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？

最新ニュース

ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

MotoGP
タイGP
ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

MotoGP
タイGP
ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

スーパーGT
ANEST IWATA GAINER Racing体制発表
KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！

F1
DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！