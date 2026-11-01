MotoGP マレーシアGP

「ペースが頭打ちになっていた」小椋藍、スプリントで一時トップ快走も4位。アプリリアのオーダーは否定

小椋藍はMotoGPマレーシアGPのスプリントで、アプリリアのオーダーに従ってマルコ・ベッツェッキを先行させたという憶測を否定している。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/01 1:56

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Race start

写真：: Asif Zubairi / Motorsport Network

トラックハウスの小椋藍はMotoGPマレーシアGPのスプリントレースで、アプリリアのオーダーに従ってマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）を先行させた事実はないと語った。

小椋は4番グリッドからスプリントに臨むと、好スタートを決めてペドロ・アコスタ（KTM）とマルク・マルケス（ドゥカティ）のふたりをかわして2番手に浮上した。ただターン1ではラインを膨らませてしまったことで、マルク・マルケスに反撃のチャンスを与え、続くターン2では接触含みのバトルの末、2番手を確保した。

アレックス・マルケス（グレシーニ）が転倒してからはトップを走っていた小椋だったが、中盤にアコスタに抜かれてしまう。そして2番手を巡ってマルク・マルケスと再びバトルとなった。ポジションを入れ替えながらの戦いが続いたが、バトルはマルク・マルケスが制する結果となった。一方、小椋はさらに後方から迫っていたベッツェッキにも抜かれ、4位でのフィニッシュに終わった。

「スタート後にいくつかポジションを上げていくことができました。マルクとのバトルもありましたね」と、小椋は言う。

「同じコーナーに何度も横並びで入っていくことになりました。僕も自分のポジションを守っていく必要がありました。彼の方が僕よりペースがいいのは分かっていましたし、あちら側も抜きたがっていました。そういった中、何度もコーナーで争うことになったんです」

「ポジションを守ろうとしていたのは確かです。少しわちゃわちゃしていましたが、最終的には彼に軍配が上がりました」

小椋は途中から雨が降り始めた難しいコンディションとなったことも、レースを厳しくしたと語る。

「雨が降り始めてからもしばらくは先頭をリードしていました。ペドロがオーバーテイクしてこなかったことには驚きましたね」

「『僕のペースは悪くないのか？』と思っていました。そのまま走っていたんですが、終盤は相手の方がより速く、僕が遅くなっていました」

「僕のペースが頭打ちになっていました。前方に目標となるライダーがおらず、自分が引っ張っていく中でペースが伸びませんでした。後続の3人の方が速くて、全員に抜かれてしまいました。こういった状況を上手くコントロールするのは難しいです」

そしてスプリント後、小椋にはアプリリア陣営のオーダーによって、タイトル争いの可能性を残しているベッツェッキにポジションを譲ったのではないか、という憶測がついて回った。ベッツェッキに対するディフェンスがマルク・マルケスを相手にした時よりも厳しくなかったとして、意図的にベッツェッキを前に出したように捉えられたのだ。

マルク・マルケスはこの件について、小椋が意図的にバトルでペースを落とさせようとしたとは言わなかったが、小椋が3番手に落ちれば、ベッツェッキに表彰台を奪われるリスクはあったはずだと指摘した。

「僕が3番手、ベッツェッキが4番手、そしてオグラが2番手にいたとき、厳しい戦いになると考えていた」とマルク・マルケスは言う。

「このパドックは狭い世界だし、もし僕がオグラを追い抜けば、彼は表彰台を逃すことになるだろうと分かっていた。僕とベッツェッキの間に入ることはできなかっただろうからだ」

しかし、タイトルを争うベッツェッキをサポートするよう、アプリリアからオーダーがあったのかと尋ねられた小椋は、「無いです」と簡潔に答えている。

スプリントレースの結果、タイトル争いでは首位のマルク・マルケスがホルへ・マルティン（アプリリア）に対するリードを19ポイント差に拡大。ランキング3番手のベッツェッキは52ポイント差でそれを追いかけている。

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