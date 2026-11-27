MotoGP バレンシアGP

マルケス電撃引退は「正しい決断。史上最高のライダーとして記憶し続けられるだろう」6度王座を共にしたホンダのチームマネージャー断言

マルク・マルケスの引退について、ホンダ時代に長く共に働いてきたアルベルト・プーチは「正しい決断だ」と語った。

Richard Asher

公開日時: 2026/11/27 12:41

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Alberto Puig

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ホンダMotoGPのチームマネージャーであるアルベルト・プーチは、2023年まで共に仕事をしてきたマルク・マルケスの引退発表について「正しい決断だ」と語った。

ポルトガルGPで通算10度目、最高峰クラス8度目の王者獲得を決めたマルケスが、最終戦バレンシアGPの初日FP1を前に、今季限りでの引退を電撃発表した。

以前から噂はあったとはいえ、衝撃的だったこの発表。しかしホンダ時代に6度のタイトルを共に獲得してきたプーチは、10度目のタイトルを獲得したにもかかわらず、このタイミングで引退を決めたマルケスの判断を称賛した。

「率直に言って、正しいタイミングでの正しい決断だ」

プーチはMotoGPの国際中継でそう語った。

「彼は誰も予想していなかった形で再びタイトルを獲得した。間違いなく史上最高のライダーとなるだろう。そして引退しても、誰もが彼を史上最高のライダーとして記憶し続けるはずだ」

「彼が引退を選んだのは、このレベルで走り続けることはできないと理解したからだろう。彼を知る人たちは、勝つためではないレースをする彼の姿など想像できないはずだ。ある意味悲しいことだと思う」

「だが別の見方をすれば、本当に素晴らしいことでもある。彼は非常に長く、実り多いキャリアを送った。彼のようなライダーが再び現れることはないと思う」

プーチはマルケスの引退発表に驚いたかどうかも尋ねられたが、それに対して「驚いていない」と答え、その理由を続けて語った。

「彼は非常に賢い男だからだ。こういった決断が非常に難しいものであることは確かだが、マルクが今のマルクであるのは、速いライダーだからというだけではない。彼はとても、とても頭の切れる人物でもあるんだ。そして通常、こうした人たちは正しいタイミングで正しい決断を下すものだ」

またマルクがどのようなレガシーを残すことになるかと問われると、プーチは深く分析する必要はないと語った。

「彼が成し遂げたことは、すでに示されている。数々の負傷を抱えながら、このスポーツへの情熱を持ってどのようにそれを成し遂げてきたのかを見ればいいだけだ」

「我々（ホンダ）は長年マルクと共に過ごしたが、彼が成し遂げたことはまったく現実離れしている。時には、他の優れたチャンピオンたちと比較することさえできないほどだ」

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