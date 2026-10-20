MotoGP オーストラリアGP
右手骨折のアルデゲル、オーストラリアGP欠場。代役は今季WSBK総合2位のイケル・レクオナ
フェルミン・アルデゲルはMotoGPオーストラリアGPを欠場し、代役にイケル・レクオナが起用されることとなった。
Rubén Carballo Rosa
公開日時: 2026/10/20 2:08
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Fermín Aldeguer, Gresini Racing
写真：: Gold and Goose / Motorsport Images
グレシーニはMotoGPオーストラリアGPでフェルミン・アルデゲルが欠場し、代役にイケル・レクオナを起用すると発表した。
アルデゲルは前戦インドネシアGPの決勝序盤にクラッシュ。転倒自体はさほど激しいものではなかったが、彼は右手第1中手骨を骨折してしまい、手術を受けることになった。
インドネシアGPからオーストラリアGPは1週間のインターバルがあったものの、アルデゲルが万全の状態まで回復するにはあまりにも短い。そのため、オーストラリアGPは欠場することになり、代役には元MotoGPライダーで今季のWSBKで総合2位となったレクオナが起用されることになった。
レクオナにとってはこれが今季3度目のMotoGP参戦。アレックス・マルケスの代役としてカタルニアGP、アルデゲルの代役としてイギリスGPに出場している。
なおグレシーニはアルデゲルの今後について、オーストラリアGPの次に行なわれるマレーシアGPでの復帰を目指すとしている。
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