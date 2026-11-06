MotoGP カタールGP

「人生で最も愚かなケガだった」カタールGPで復帰アルデゲル、愚行悔やみつつも学び得る

MotoGPカタールGPで復帰するフェルミン・アルデゲルは、長く続いた欠場原因の右手骨折について「人生で最も愚かなケガだった」と話した。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/06 10:12

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Fermín Aldeguer, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

グレシーニのフェルミン・アルデゲルは右手骨折によって欠場が続いていたが、第20戦カタールGPで復帰する。彼は欠場の要因となった骨折について「人生で最も愚かなケガだった」と話した。

アルデゲルは昨年勝利していたこともあり高い期待を持って臨んでいた第17戦インドネシアGPの決勝序盤に転倒。そこで右手の第1中手骨を骨折してしまい、オーストラリア、マレーシアの2戦を欠場することになった。

ただし、ケガの原因は転倒そのものではなかった。グラベルに飛び出したあと、怒りに任せて殴りつけたことが原因だったのだ。

「元気だよ。家にいるよりも、こうして戻ってこられる方がずっといいのは間違いない。もちろん、無理はせず、一歩ずつ進めていく必要がある」

カタールGPで復帰するアルデゲルはそう語った。

「でも調子はいい。脚の状態はかなり良くなったし、指も順調に回復している。それが重要だ。第1中手骨を骨折していて、関節の基部に影響があった。だから、回復に少し時間がかかったんだ」

「間違いなく、人生で一番愚かな怪我だった。100％そう言える。インドネシアGPは大きな期待を持って臨んだ週末だったのに、すべてがうまくいかなかった。4回も転倒して、エンジンの故障まであったんだ。日曜日には、ようやく自分が乗りやすいと思えるセットアップを見つけて、うまく走れているように感じていたところだったのに、転倒してしまった」

「結局、週末を通してたまっていた怒りと、2度の負傷を経験した厳しいシーズンへの怒りをすべてぶつけてしまったんだ。怪我をしたくないというのは、誰よりも自分自身が分かっている。それに、あんなことが原因で怪我をするなんて絶対に避けたかった。まあ、そういうこともある。そこから学んで、前に進み続けるしかないね」

そしてアルデゲルは復帰戦に向けた期待については、こう語った。

「とくに期待は持たずに来ている。僕にとっては、ここに戻ってこられただけでも大きな成果だ。明日は周回数を抑えるとか、そういった計画は何もない。コースに出て、流れに任せるというか、自分の感触がどうなのかを確かめたい」

また中東情勢から開催に不安の声が大きかったカタールGP自体については、さほど気にしていない様子だ。

「今の状況について？ ここにいるのは、安全だと判断されたからだ。調子が良くないと言って家に残ることもできた。でも、ここに来て、レースへの意欲を示し、勢いを維持していくことの方がずっと重要なんだ。それに、手の状態も出場できるレベルにある。カタールは素晴らしい週末になると思うよ」

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