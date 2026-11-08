MotoGP カタールGP

アルデゲル、バニャイヤとの接触について謝罪。一方で「無謀な動きではなかった」とも釈明

フェルミン・アルデゲルはMotoGPカタールGPのスプリントで起きたフランチェスコ・バニャイヤとの接触について謝罪した。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/08 10:17

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Fermín Aldeguer, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPカタールGPのスプリントレースでフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）と接触し転倒させてしまったことについて、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）は謝罪しつつ、無謀な動きをしたわけではないとも主張した。

接触があったのはレース1周目の最終コーナーだった。ペドロ・アコスタ（KTM）をオーバーテイクしようとしたアルデゲルが、少し行き過ぎてしまい、バニャイヤの後輪と接触したのだ。バニャイヤはこの接触でクラッシュしグラベルを転がり、担架で搬送された。そして検査の結果、右足の第4及び第5中足骨を骨折していることが判明した。

アルデゲルに対してはこのクラッシュを起こした原因があるとして、スプリントレース中のダブルロングラップペナルティが科された。

アルデゲルはレース後、バニャイヤに対する謝意を示したが、当時の状況としては無謀な動きをしたわけではなかったとも釈明している。

「もちろん、クラッシュを見れば、ものすごく派手で、普通ではない出来事のように見える。でも、結局のところ無謀な動きではなかった」と、アルデゲルは言う。

「僕たちはコースの右側にあるラインの少し内側を走っていた。カタールでは、ラインを外れると運任せのようなところがある。だから、思い描いていたようにはマシンを減速させられなかった。ブレーキングがそれほど遅かったわけでもない。むしろ、状況を考慮して早めにブレーキをかけていたと思う」

「ただ、ペッコ（バニャイヤ）はもっと大きな半径で旋回し、立ち上がりに備えていた。そこで彼のところに行ってしまったんだ。フロントホイールが接触しないように、彼を見て避けようとした。接触自体はごくわずかだったけど、当たってしまった」

「まずはペッコとチームに謝りたい。もうピットにも行って、できるだけ明確に状況を説明した。今は気持ちを切り替えて、明日はベストを尽くすだけだ」

「結局のところ、これもレースだし、起こり得ることだと理解してくれる人もいれば、もっと個人的に受け止める人もいる。でも、僕にできるのは謝罪して、ほかのレースで同じことが起きないように努めることだけだ。自分がそうすることもあれば、逆に自分がやられることもある」

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