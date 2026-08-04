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「誰も本当の安定感を示せていない」アレックス・マルケス、タイトル獲得には後半戦の一貫性がカギと語る

アレックス・マルケスはMotoGPの2026年王座争いは後半戦の安定感が大事だと考えを語り、ホルヘ・マルティン、マルク・マルケス、そして小椋藍が候補だという考えを示した。

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
公開日時:
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　MotoGPは8月9日決勝のイギリスGPでシーズン後半戦がスタートする。今シーズンのタイトル争いについてアレックス・マルケス（グレシーニ）は、後半戦で安定感をいかに発揮できるかが重要だと語る。

　2026年のMotoGPのタイトル争いは、前半11戦を終えた時点では混戦模様となっている。

　序盤戦で大きなリードを築いていたアプリリアのファクトリーチーム勢がトラブルで失速した結果、夏休みに入る時点ではホルヘ・マルティン（アプリリア）が首位をキープしているものの、2番手小椋藍（トラックハウス）が14ポイント差、3番手マルク・マルケス（ドゥカティ）が18ポイント差に接近。ランキング5番手までが24ポイント以内に収まる大接戦となっている。

　そんな2026年シーズンのタイトル争いについてアレックス・マルケスは、後半戦の安定感が非常に重要になってくるだろうと話した。なおアレックス・マルケスは昨年ランキング2位となり今季も注目されていたが、カタルニアGPのクラッシュで怪我をしたことで、タイトル争いからは大きく離されてしまった。

「僕が思っているのは、これまでは誰も本当の安定感というものを示せていなかった、ということだ。週末を通して上位に居続けるライダーがひとりもいなかった」

　アレックス・マルケスはそう語る。

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「今シーズンのタイトル争いは状況が開けているように見える。昨年、そしてそれ以前のシーズンと比べてもミスが多いんだ。そのせいで有力候補が出ていない」

「それ自体は興味深いことだし、ファンのみんなにとっては良いことだろう。とはいえ、どのライダーも安定したレベルでパフォーマンスを発揮できていないのが実際のところだ。シーズン序盤に安定できていたのはマルコ（ベッツェッキ／アプリリア）ただひとりだったと思う。でも残念ながら彼は怪我をしてしまったし、ここ数戦は運もなかった」

「だから夏休みが明けてから、誰が一貫性を発揮するかを確かめるのは興味深いだろうね。それこそが結果につながると思う。オグラは一貫性を発揮する可能性があるし、マルクもそうだ」

「もちろんマルティンが依然としてリードしている。彼はそこまで目立っているわけじゃないけど、首位に立っている。だからそれが最後にどうなるかは興味深いね」

　なおアレックス・マルケスは2026年王者の最有力候補は誰だと思うかを尋ねられると、「間違いなく、僕じゃないね」と冗談交じりに答えている。

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