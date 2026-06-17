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アレックス・マルケス、大クラッシュ負傷からわずか1ヵ月で復帰へ。チェコGPへ向け渡航

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アレックス・マルケス、大クラッシュ負傷からわずか1ヵ月で復帰へ。チェコGPへ向け渡航

負傷欠場していたアレックス・マルケスはMotoGPチェコGPで早くも復帰する見込みだ。

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
公開日時:
Alex Marquez, Gresini Racing

　今週末行なわれるMotoGP第9戦チェコGPで、グレシーニのアレックス・マルケスが早くも復帰する見込みとなった。

　マルケスは今シーズン、母国スペインGPで勝利を収め序盤戦の苦戦からは抜け出したかに見えた。ただその後のカタルニアGPで首位を争っている最中に大クラッシュを喫し、右の鎖骨と第7頚椎を骨折してしまった。

　怪我の治療と療養のため、第7戦イタリアGPと第8戦ハンガリーGPは欠場することになったが、怪我から約1ヵ月しか経過していない第9戦チェコGPで早くも復帰予定とチームが公表した。

　マルケスは主治医の診察を6月16日（火）に受け、チェコGPが行なわれるブルノへの渡航許可を得た。復帰への残すハードルは、サーキット現地でのメディカルチェックを通過することとなる。なおFP1には出走できる見込みで、その後の経過を見て残るセッション参加の可否が決まってくると見られている。

　チーム側はSNSの投稿を通じ、次のようにコメントしている。

「スペインでの最新のメディカルチェック後、アレックス・マルケスは今週末チェコ共和国へ飛び、出場許可を得ることを目指す。最新情報は木曜日にブルノ・サーキットから直接お伝えする」

 
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