MotoGP オーストラリアGP

「速さはあったけど、リスクがデカすぎた」アレックス・マルケス、兄マルクを抜かずに2位に甘んじたワケ

アレックス・マルケスはMotoGPオーストラリアGPのスプリントレースでは、勝利した兄マルクより速さはあったものの、”安全に”抜くには十分ではなかったため2位に甘んじたと語った。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/24 8:01

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPオーストラリアGPのスプリントレースでアレックス・マルケス（グレシーニ）は終盤、勝利した兄マルク・マルケス（ドゥカティ）よりも速さがあったと考えているが、”安全に”抜くには十分ではなかったため2位に甘んじたと語った。

予選で2番グリッドを確保したアレックス・マルケスは、スタート直後にホルヘ・マルティン（アプリリア）に先行されて後退。またヨハン・ザルコ（LCR）やペドロ・アコスタ（KTM）との戦いにもなり、トップから離されてしまった。

ただザルコとアコスタを退けたあと、アレックス・マルケスは、トップ2がバトルでペースを落としている間に急接近。そして終盤はマルティンが転倒したことで、マルク・マルケスとの兄弟ワンツー体制となった。

ペース的にはマルク・マルケスを抜くチャンスがあると思われたが、アレックス・マルケスは最終的に動かず、2位でフィニッシュした。

「初日はリヤにミディアムを多く使っていたから、今日は少し手探りな所があった。ソフトのほうがいいだろうとは分かっていたけど、どれくらいうまくいくかがわからなかったんだ」

アレックス・マルケスはDAZNにそう語った。

「1周目は苦戦して、ヨハンに抜かれてしまった。でもそこで『立て直すぞ』と気持ちに火がついたんだ」

「ペドロともバトルになって、少しタイムロスしてしまった。マルクとホルヘも同じようだったけどね。その後はペースを上げることができた。でも、タイヤをかなり使ってしまい、終盤には少し余力が足りなかった」

「それでも、自分のペースには驚いている。特にフィーリングが良かった。13周を通してとても良い感触だったよ。明日のウエットコンディションでどうなるか見てみたい。たとえドライでも27周のレースなら、もう少しペースが落ちていたと思う」

アレックス・マルケスは終盤、マルク・マルケスに対して追い抜きを仕掛けていかなかったことについては、タイトル争いをしている兄のことを、安全に追い抜けないと判断したことが関わっていたと明かした。

「マルクとホルヘとの差を完全に詰めるところまで近づいた。その後、マルティンが転倒するのが見えた。ただ、その時点ですでに少し苦しくなっていた」

「マルクをオーバーテイクしようと思えば、その速さはあった。でも、リスクが大きすぎた。兄はタイトルを争っているわけだから、そのことを考慮しなければいけない。僕たちは兄弟だし、同じブランドを背負っているんだ。リスクがある状況では……ね」

「序盤なら安全に仕掛けられたかもしれないけれど、終盤にはそれができなかった。だから、兄にアタックするのはやめて、自分のペースを維持してフィニッシュを目指すことにしたんだ」

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