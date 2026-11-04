MotoGP カタールGP

アレックス・マルケス、5月に負傷した右肩の再度手術が無事終了「100％に戻るための一歩！」

アレックス・マルケスは5月に怪我をしてパフォーマンスに影響を及ぼしていた右肩の手術を受け、無事に終了したことを報告した。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/04 3:39

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グレシーニのアレックス・マルケスは負傷を抱えていた右肩の手術を受け無事に終了し、これから療養期間に入ることを報告した。

アレックス・マルケスは5月のカタルニアGPでペドロ・アコスタ（KTM）と絡む激しいクラッシュを喫した。このクラッシュでマルケスは右鎖骨と第7頚椎を骨折。手術を受けて約1ヵ月後のオランダGPで復帰を果たした。

しかし怪我の影響はその後も残っていた。マルケスは患部の滑液包炎が問題となり、痛みを抱えたままレースに出場。連戦のなか、痛み止めを注射しての出場となっていたのだ。そしてオーストラリア、マレーシア、カタールと続く3連戦の2戦目、マレーシアGP後にマルケスは当初の予定よりも早く手術を受けることを発表した。

マレーシアGP終了から間もない11月3日、マルケスは手術が無事に終了したことをSNSを通じて報告した。

「昨日、マドリードの病院で、右鎖骨と左手に入っていた固定器具を取り除く手術を受けた。同時に、右肩の滑液包の除去手術も内視鏡で受けた」

「手術は何の問題もなく終わった。これから自宅での回復が始まる。100％の状態に戻るための、またひとつ小さな一歩だ！」

マルケスはこの手術により、11月6日開幕のカタールGPは欠場する。その後MotoGPは11月20日開幕のポルトガルGPが控えており、マルケスはここで復帰することがひとつの目標となる。

またシーズン閉幕直後の12月1日にはバレンシアでポストシーズンテストも行なわれる。KTMに移籍するマルケスはそこで初めてKTMのマシンに乗ることになるため、体調を万全に戻すことも非常に重要になってくる。

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