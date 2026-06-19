アレックス・マルケス、チェコGPのフリー走行出走許可。大事故から1ヵ月で復帰「一歩ずつ状況を把握していく必要がある」
グレシーニのアレックス・マルケスは、ブルノで行なわれるMotoGPチェコGPの最初のフリー走行に参加する許可を得られた。
カタルニアGPでの恐ろしい事故からわずか1ヵ月あまり、アレックス・マルケス（グレシーニ）はチェコGPでMotoGPに復帰する。
アレックス・マルケスはまずフリー走行1回目に参加する許可を与えられているが、週末を通して走れるかは医師の診察結果次第となる。
2度の赤旗が出される悲劇の1日となったカタルニアGP決勝で、アレックス・マルケスは右の鎖骨と第7頚椎を骨折。このレースではヨハン・ザルコ（LCR）も別の事故で負傷している。
ザルコはしばらくの間レースから離れることになったが、アレックス・マルケスはイタリアとハンガリーの2レースを欠場しただけで、パドックに復帰する。しかし、アレックス・マルケスは、週末のレースを完走するには現実的なアプローチが必要だと語っている。
「まだ万全の状態ではない」と彼は木曜日にメディアに語った。
「だから、一歩ずつ状況を把握していく必要がある。プラクティスを重ねるごとに、自分の状態を現実的に判断し、競技を続けられるかどうかを見極めていくつもりだ」
Alex Marquez, Gresini Racing
Photo by: Eric Alonso / Getty Images
週末がどのような展開になろうとも、FP1に参加するためのメディカルチェックを通過したことは、アレックス・マルケスが復帰に向けた最初の目標を達成したことを意味する。
「最初の1週間半はかなり大変だった」と彼はリハビリ期間について語った。
「何もできなかったからね。高気圧酸素療法とかはできたけど、それ以外は何もできなかった」
「それで、その1週間半が過ぎてから、理学療法をたくさん受けて、たくさんのマシンで何時間もかけてリハビリに取り組んでいた。でも、3週間後には、もっと普通のトレーニングを始めた。そして、ここに戻ってくるという明確な目標を立てることができたんだ」
「精神的に、ここにいること、この世界の一員であることはとても重要だった。チームと一緒にいること、パドックにいることも大きいんだ」
アレックス・マルケスは、バルセロナで起きた恐ろしいクラッシュについて、映像を見返すことをためらわなかったと語った。この事故では、マシントラブルに見舞われたペドロ・アコスタ（KTM）後方に追突している。
「もし『あんなことがあったけど、それについて深く考えたくない』と無理に脇へ置こうとすると、かえって良くないと思うんだ」
「あの日曜日、病院で少しずつ記憶が戻り始めた。そして『よし、もう一度クラッシュの映像を見よう』と思ったんだ。そうして、自分の中で『これは仕事の一部なんだ』と受け入れていることを思い出した。つまり、それはこの世界の一部なんだ」
「それは僕たちが受け入れなければならないことなんだ。しばしば忘れてしまうけど、起こりうることなんだ」
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