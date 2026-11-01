MotoGP マレーシアGP

アレックス・マルケス、5月に負傷した右肩が限界……手術受けカタールGP欠場へ

アレックス・マルケスは、怪我の後遺症の影響で手術を受けるためMotoGPカタールGPを欠場する。

Richard Asher

公開日時: 2026/11/01 10:28

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Alex Marquez, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

グレシーニのアレックス・マルケスは5月に負った怪我の後遺症の治療で手術を受けるため、MotoGPカタールGPは欠場することが決まった。

アレックス・マルケスはカタルニアGPのレース中にKTMのペドロ・アコスタと絡む激しいクラッシュを喫した。ここで彼は右鎖骨と第7頚椎を骨折し、手術を受けて約1ヵ月後のオランダGPで復帰を果たした。

しかしアレックス・マルケスの怪我は完全に治ったわけではなかった。彼は右肩に痛みを抱えたままレースを戦っており、滑液包炎も問題となっていた。

11月1日に行なわれたマレーシアGPの決勝では3位に入る活躍を見せたアレックス・マルケス。彼はレース後、右肩の治療のために手術を受け、3連戦最後の1戦となるカタールGPを欠場すると明かした。

「カタルニアでの事故の後、復帰した時から右肩にかなりの痛みを抱えていた。それで、明日マドリードで手術を受けることに決めた」

アレックス・マルケスはそう語った。

「ポルトガルGPで復帰できるように頑張る。医師たちと少し話をしているけど、可能だと思う」

「鎖骨に入っているプレートを取り除く必要があるんだけど、今の主な問題は炎症なんだ。だからつまり、2つの手術を同時に行なうようなものになる」

「最も重要なのは、炎症を取り除き、右肩に溜まっている液体をすべて除去することだ。今は家で何か作業をすることすらできない。筋肉もないし、何もできない状態なんだ」

「だから一度立ち止まって少し休む時間を取って、シーズン最後の2戦に万全の状態で臨めるようにしたい」

なお次戦カタールGPは混迷する中東情勢もあり、ライダーの大半は渡航に消極姿勢をとっている。そのことを考えるとタイミングが良すぎると疑う人もいるかもしれないが、アレックス・マルケスは3連戦の3戦目で体がもう限界に来ていることが大きな要因なのだと説明した。

「連戦が続く中で、かなり苦しんでいた。3週連続でレースをするのは不可能だ。だから、少し立ち止まることにした」

「痛み止めなどを使いながらレースをしていたが、もうそれでも十分じゃない状況になっているんだ。だから、今が手術を受けるタイミングだ。ポルトガルGPとバレンシアGPに、より良い状態で復帰したい」

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