本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果

サッシャ＆中野信治の最強コンビがFODのF1中継で復活！　水曜配信のF1新番組『F1 R.A.W.』も決定

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
サッシャ＆中野信治の最強コンビがFODのF1中継で復活！　水曜配信のF1新番組『F1 R.A.W.』も決定

クアルタラロ最優先の姿勢を見直す時期……移籍濃厚な今こそ！　リンスがヤマハに提言「他の声に耳を傾けて」

MotoGP
ブリーラムテスト
クアルタラロ最優先の姿勢を見直す時期……移籍濃厚な今こそ！　リンスがヤマハに提言「他の声に耳を傾けて」

元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」

今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果
MotoGP ブリーラムテスト

クアルタラロ最優先の姿勢を見直す時期……移籍濃厚な今こそ！　リンスがヤマハに提言「他の声に耳を傾けて」

アレックス・リンスは、2026年限りでファビオ・クアルタラロが移籍しようとしているという情勢を受けて、ヤマハに開発業務の振り分けを見直すよう促した。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　ヤマハのアレックス・リンスは、チームメイトのファビオ・クアルタラロが2026年限りでチームを移籍する可能性が高いと言われているため、マシン開発の手法を今までとは変えていくべきだと考えている。

　2026年からヤマハはV4エンジンを搭載した新型マシンを本格的に投入する。しかしまだ熟成の足りない新マシンは高いポテンシャルを発揮することができておらず、陣営のエースとして君臨してきたクアルタラロも不満を隠さない。

　そのクアルタラロは今季限りでヤマハを離脱し、2027年からホンダに加入する可能性が高いと言われている。そうした状況もありリンスは、クアルタラロの好みに偏ったヤマハの開発作業の進め方を、今年から見直すべきではないかと考えているのだ。

「ファビオが来年チームを移籍することになりそうな今、少しは（ヤマハが）他のライダーの声にも耳を傾けてくれるかどうか、様子を見てみよう」と、リンスはブリーラムテスト最終日に語った。

　クアルタラロが2021年にMotoGP王者となり、近年もヤマハ陣営で突出したパフォーマンスを示してきたことを考えれば、その意見を優先してきたことも理解できるとリンスは考えている。ただそれでも、リンスは自分たちがもっと開発に貢献できると考えているのだ。

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

「ヤマハが僕やジャック（ミラー／プラマック）の話を聞いていないと言っているわけじゃないんだ」

「ただ、ファビオに強く集中しているのは事実だ。もちろん、それも（クアルタラロが）結果で勝ち取ったものだよ」

「ヤマハはファビオを大いに信頼してきたし、昨年のバイクは彼の好みに強く合わせて作られていた」

「V4エンジンについても同じだ。アップデートが来るたびに、それを受け取ってきたのはファビオだった。常に彼が最初で、その後に他のライダーへ回ってくるんだ」

　そしてリンスは、注目を集めているヤマハV4マシンについては、最高速以外にもまず向上させていくべき部分があると語った。

「できるだけ分かりやすく説明するようにしている。最高速が大きく不足しているのは事実だけれど、まず改善すべきはトラクション、コーナースピード、そしてバイクをしっかり曲がるようにすることだ。そこが良くならなければ、仮に50馬力増えたとしても、速く走れるようにはならないからね」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ホンダ、まだ進歩は不十分か……ブリーラムテストで弱点露呈「リヤグリップに革命必要」とミル

Top Comments

More from
Oriol Puigdemont

MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

MotoGP
MotoGP
タイGP
MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」

「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート
More from
アレックス リンス

ヤマハ、2026年の新型YZR-M1を発表。V4エンジン新時代も装いはお馴染みのカラーリングに

MotoGP
MotoGP
Monster Energy Yamaha launch
ヤマハ、2026年の新型YZR-M1を発表。V4エンジン新時代も装いはお馴染みのカラーリングに

ヤマハV4、その可能性のほどは？　ミラー＆リンスは高い期待寄せる「明らかに大きなポテンシャルがある」

MotoGP
MotoGP
バレンシアGP
ヤマハV4、その可能性のほどは？　ミラー＆リンスは高い期待寄せる「明らかに大きなポテンシャルがある」

ラズガットリオグル、ヤマハMotoGPマシンの先行テストで経験積む。ポジティブな滑り出しへ

MotoGP
MotoGP
ラズガットリオグル、ヤマハMotoGPマシンの先行テストで経験積む。ポジティブな滑り出しへ
More from
ヤマハ・ファクトリー・レーシング

ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

クアルタラロが新型マシンにフラストレーション爆発！　見せられないジェスチャーかます。チームは「学習プロセス」と強調

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
クアルタラロが新型マシンにフラストレーション爆発！　見せられないジェスチャーかます。チームは「学習プロセス」と強調

ヤマハ、新型MotoGPマシンの課題はやはりV4エンジンか「シャシーは悪くないが、さらなるパワーが必要」

MotoGP
MotoGP
ヤマハ、新型MotoGPマシンの課題はやはりV4エンジンか「シャシーは悪くないが、さらなるパワーが必要」

最新ニュース

キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果