マルク・マルケスは2026年に歴史を塗り替えられるか？　更新のチャンスがある大記録達

2026年のMotoGPシーズンがついに開幕した。そして、それは歴史的なシーズンになる可能性を秘めている。マルク・マルケスが更新する可能性のあるMotoGPの様々な記録をチェック。
MotoGPの2026年シーズンが2月27日にタイで開幕した。様々な注目ポイントがあるが、今回はその中でもマルク・マルケス（ドゥカティ）が秘めるMotoGPの記録更新の可能性について見ていこう。
マルク・マルケスというライダーは2020年の怪我から復活を遂げる以前から、すでにMotoGP史上における屈指の影響力を持つ人物のひとりだった。そしてドゥカティ陣営へ移籍し、2025年に通算9度目の世界タイトルを獲得したことで、彼の立ち位置はさらに強固なものとなった。
2026年シーズンが順調に展開すれば、マルク・マルケスはタイトル防衛も現実的であるだけでなく、”ロードレース世界選手権”の歴代ランキングにおいても大きく順位を押し上げる可能性がある。
■次なる世界タイトルと歴代ランキング
特に注目すべきは、歴代の世界選手権タイトル数ランキングだ。全クラス通算の最多タイトル保持者はジャコモ・アゴスチーニ（15回）で、これにアンヘル・ニエト（13回）が続く。そのすぐ後ろには、複数回王者たちのグループが並んでいる。
マルケスは昨季の9度目の世界タイトルによって、宿命のライバルであるバレンティーノ・ロッシらに並んだ。マルケスがさらにタイトルを積み重ねれば、「史上最高のライダーは誰か」という、尽きることのない（そしておそらく結論の出ない）議論を再燃させるだろう。
世界選手権タイトル獲得数（全クラス）
- ジャコモ・アゴスチーニ （15）
- アンヘル・ニエト （13）
- マルク・マルケス （9）
- バレンティーノ・ロッシ （9）
- マイク・ヘイルウッド （9）
- カルロ・ウビアリ （9）
■最高峰クラス（MotoGP／500cc）タイトル回数の記録更新の可能性
最高峰クラスにおけるタイトル数は、特別な名誉を持っている。500ccとMotoGPを合算したタイトル数では、マルケスはロッシと並び7回であり、アゴスチーニが8回で首位に立っている。
マルク・マルケスがもう1回MotoGPタイトルを獲得すれば、この歴史的記録に対するプレッシャーは一気に高まるだろう。なぜなら多くのファンにとって、このリストこそが究極のベンチマークだからだ。競争の激しさ、技術水準において世間の期待が最も高いのが最高峰クラスだ。
最高峰クラスタイトル獲得数（500cc／MotoGP）
- ジャコモ・アゴスチーニ （8）
- マルク・マルケス （7）
- バレンティーノ・ロッシ （7）
- ミック・ドゥーハン （5）
■グランプリ通算勝利数（全クラス）記録への挑戦
全クラス通算のグランプリ勝利数においても、記録更新への挑戦は続いている。マルケスはすでに世界選手権史上でも最も成功したライダーの一人であるが、2026年に圧倒的なシーズンを送れば、現在の最多勝記録保持者との差をさらに縮めることができる。
1シーズンあたりの開催レース数が増えたことで、数字の上では可能性が広がっている。ただその一方でグリッド全体の競争は過去数十年よりも接近している。そのため、勝利数を大きく伸ばすことの価値は、統計的にも一層大きくなっている。
ロッシに並ぶには16勝が必要だが、MotoGPクラスだけに限れば必要なのは3勝である。ただし、1シーズンで16勝を挙げた例はこれまで存在しない。アゴスチーニの総合記録は、今季中に届く可能性は低いだろう。
グランプリ勝利数（全クラス）
- ジャコモ・アゴスチーニ （122）
- バレンティーノ・ロッシ （115）
- マルク・マルケス （99）
タイトルと同じように多くの人にとって最高峰クラスのみの勝利数は、さらに意味を持つ指標となっている。この分野でも、マルケスはすでに歴代屈指の位置にいる。
最高峰クラス勝利数（500cc＋MotoGP）
- バレンティーノ・ロッシ（89）
- マルク・マルケス（73）
- ジャコモ・アゴスチーニ（68）
最高峰クラス勝利数（MotoGPクラスのみ）
- バレンティーノ・ロッシ（76）
- マルク・マルケス（73）
- ホルヘ・ロレンソ（47）
■シーズン最多勝記録への再挑戦
もう一つの注目点は、1シーズンあたりの最多勝記録だ。マルケスは年間13勝という、現代MotoGPにおいて最も印象的な記録を保持しているが、更新するチャンスはある。
マルケスが万全のコンディションを維持できれば、再びこの記録を上回ることは可能だ。2025年には自身の記録に迫ったものの、負傷によって勢いを削がれた。もし昨年同様の快進撃を見せれば、新たな記録を樹立するだけでなく、再び早期のタイトル確定につながるだろう。
1シーズン勝利数（ロードレース世界選手権）
- マルク・マルケス（13勝／2014年）
- マルク・マルケス（12勝／2019年）
- ミック・ドゥーハン（12勝／1997年）
- バレンティーノ・ロッシ（11勝／2001年、2002年、2005年）
