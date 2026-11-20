MotoGP ポルトガルGP

アレックス・マルケス「アプリリアがタイトルを失いかけているのは、相手がマルク・マルケスだったから」

アレックス・マルケスはアプリリア陣営が2026年のMotoGP王座を逃したのは、相手がマルク・マルケスだったからこそだと語った。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/20 8:28

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

グレシーニのアレックス・マルケスは、アプリリアが2026年のMotoGPタイトルを失いかけているのは、相手がマルク・マルケス（ドゥカティ）だったからだと考えている。それ以外のライダーであれば、これほど大きなポイント差を覆すことはできなかったというのが、彼の考えだ。

マルク・マルケスは、今週末のポルトガルGPで通算10度目、最高峰クラスでは8度目の世界タイトルを獲得する可能性がある。対するアプリリアのホルヘ・マルティンとマルコ・ベッツェッキは、わずかな望みにすがってタイトル争いに踏みとどまっている状況だ。

通算10度目となれば偉業であることは間違いないが、今年のマルク・マルケスの大逆転ぶりも凄まじい。5月イタリアGP終了時点では、首位から最大102ポイントもの差をつけられていた。しかしマルク・マルケスは直近13戦で7度のグランプリ優勝を飾り、そのうち5回はスプリントと決勝の両方を制するダブルウインだった。そうしてマルク・マルケスは大差をひっくり返し、今では逆に大きなリードを築いている。

弟のアレックス・マルケスは、こうした兄の大逆転について他のライダーだったら不可能だったであろうと話した。

「アプリリアはタイトルを失った。マルク・マルケスと戦っていたからこそ失ったんだ」と、アレックス・マルケスは言う。

「そうでなければ、102ポイント、いや今は兄が60ポイントリードしているから162ポイントだけど、それを取り戻すなんて不可能だ」

「つまり、アプリリアはタイトルを失いかけているけど、それはマルク・マルケスと戦っているからだ。そうでなく、別のライバルが相手なら（逆転は）不可能だった。だから、これは本当に素晴らしいことだと思う」

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

アレックス・マルケスはまた、兄が右肩の負傷を抱え、再び手術を受けた後も、イタリアGPで復帰への取り組みを続ける決断をしたことを振り返った。今となっては、その判断が正しかったことが証明されたと感じている。

「ムジェロ戦について兄と交わした会話を覚えている。ムジェロの前に、兄は『ムジェロには行くよ』と言った。僕は『どうして？』と尋ねたんだ」

「すると兄は、『タイトルを争いたいなら、ポイントを獲得する必要があるからだ』と答えた」

「マルクは正しかった。その時点で、彼は目標を定めていた。そして、マルクは一度目標を頭に思い描くと、それに向かって突き進むんだ」

今シーズンを通じて、マルク・マルケスは以前よりも遊びのない姿勢を見せている。エネルギーを温存し、身体的な制約を補うため、あらゆる余計なことを排除しているようにも見える。

同じ理由から、今季はスプリントレースで優勝しても、それを派手に喜ぶことは控えてきた。表彰台でも、他のライダーたちから離れて立つ姿がカメラに捉えられることが少なくない。

しかしアレックス・マルケスは、マルク・マルケスが2026年シーズンを楽しんでいないわけではないと否定した。

「昨年と比べるのは難しいよ。僕たちは一緒に表彰台に立っていたからね。そういう状況と比べれば、マルクは少し興奮していないように見えるかもしれない。でも、兄は本当に集中しているんだ」

「外から見ていると、マルクが楽しんでいるようには見えないかもしれない。でも、兄は大いに楽しんでいるよ。こういうレースをするのが大好きなんだ」

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