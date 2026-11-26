MotoGP ポルトガルGP

マルティンとベッツェッキ、ランキング2位を懸けて最終戦直接対決「倒すのは難しい」「良いバトルになるはず」

アプリリアのホルヘ・マルティンとマルコ・ベッツェッキは、多くの人が予想していたよりも良好な関係のままチームメイト時代を終えることになりそうだ。

Richard Asher

公開日時: 2026/11/26 9:47

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

今週末行なわれるMotoGPの2026年最終戦バレンシアGP。ホルヘ・マルティンがこのレース限りでアプリリアを離脱するが、チームメイトのマルコ・ベッツェッキとの関係は事前に予想されていたよりも良好なまま終わりを迎えられている。

2025年にふたりがチームメイトになった当初、互いにそりが合わないだろうという見方が多かった。ただ2シーズンを通じて公の場では良好な関係を保ってきた。

マルティンがアプリリアからの離脱を試みた際や、昨年の日本GPや今季のハンガリーGPで同士討ちのクラッシュが起きた時など緊張が高まった場面はあったものの、全体的に良好な関係だった。

最終戦ではランキング2位を2ポイント差という僅差で争っているが、ベッツェッキとヤマハへ移籍するマルティンは、チームメイトとして挑む最後のレースを温かい雰囲気で迎えようとしている。そしてこれは、ふたり自身も当初は予想していなかった関係だという。

「同じガレージを共有する最後のレースになるから、特別な瞬間にもなるだろう」と、ベッツェッキは言う。

「予想していなかった強い関係性が生まれたし、ガレージの雰囲気も良い。チーム全体が一丸となって、うまく機能しているんだ」

「もちろん、コース上ではライバル関係にある。今回のレースでも見てもらったとおりね。何度も互いにオーバーテイクすることもあるけど、それがレースというものだ」

「3位より2位で終える方がいいのは間違いないから、バレンシアでは戦うことになる！ きっと良いバトルになると思うよ」

マルティンも、アプリリアのライダーとして迎える最後のレースを前に、同様の思いを語った。

「マルコと僕は、お互いをとても尊重していると思う。互いに良い関係を築いているし、最も優れたライダーが勝つということを理解している」

「彼のチームメイトであることを誇りに思う。彼はいつも僕を成長させてくれるからね。僕は常に彼のデータを確認して、より良いライダーになろうとしている。そして間違いなく、シーズン開幕時よりも成長したライダーになれたと思う」

「僕たちが目指していたのはタイトル獲得だった。今はもちろん、2位、3位を争っている。この戦いも良いものだね。僕たちは2018年から一緒に戦ってきて、今回のバレンシアでは最高のバトルをするために全力を尽くすことになるだろう。そして、その後の年間表彰式では最高のスーツを着て登場したいね！」

なおマルティンは今シーズンをランキング2位で終えたいと語る一方、今季の目標はすでに達成しているとも付け加えた。

「僕たちはふたりとも、3位より2位でシーズンを終えたいと思っている。ただ正直に言えば、シーズン開幕時に僕が目標としていたのはトップ3で終えることだった。だから、もう目標は達成しているんだ。どんな結果になってもトップ3で終えられるからね」

「ランキング2位で終えられれば、もちろんその方がいい。でも今のマルコのレベルは信じられないほど高いし、自信も相当なものだ。彼を倒すのは本当に難しいだろう」

一方のベッツェッキも、バレンシアでの直接対決を前に、ライバルを称賛した。

「ホルヘはいつだってものすごく速い。そして自信を持っている時は、手がつけられないほど強いんだ」

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