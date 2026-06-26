アプリリア、タイトル争い急減速。今はマルケス対応よりも「自分たちのことを見つめなくては」

アプリリアは現在、MotoGPタイトル争いでドゥカティ勢による猛追を受けている。チームを率いるマッシモ・リボラCEOはこの状況に対し、まずはチームの足元を固める必要があるという認識を示した。

2026年シーズンは開幕からアプリリアが絶好調で、タイトル争いをリード。2025年王者のマルク・マルケス（ドゥカティ）が怪我の影響もあり苦しむなか、大量のリードを築いていた。

ただマルケスが手術を受けて復帰したイタリアGP以降はその状況に変化が生じている。マルケスが調子を上げ、ハンガリーGPとチェコGPで連勝を収めたことで、タイトル争いに再び名乗りを挙げた。

もっとも、マルケスのタイトル争い復帰にはアプリリア陣営の自滅も大きく影響している。ハンガリーGPではアプリリアのホルヘ・マルティンが、チームメイトでランキング首位のマルコ・ベッツェッキを道連れにする多重クラッシュを起こし、チェコGPではベッツェッキがマーシャルに対して暴力を振るった結果、決勝を出場停止となりノーポイントとなったのだ。

こうした状況で、アプリリアのライダーたちがミスを繰り返していることと、マルケスの復活のどちらをより懸念しているのかと問われたリボラCEOは、次のように答えた。

「まず第一に、我々は自分たち自身を見つめなければならないと思う。こう言ってはなんだが、我々は開幕戦からずっとマルク・マルケスを警戒してきた。マルクは脅威だし、ドゥカティは素晴らしい仕事をしている。彼らには賛辞を送りたい」

「我々はここ数戦の週末で起きた問題を修正する必要がある。その後で再び競争力を取り戻せるだろう。今週末に小椋藍（トラックハウス）が示したようにね」

Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

アプリリアは今シーズン開幕から5戦中4勝を記録し、なおかつ圧倒的な強さで勝利していた。しかしヨーロッパラウンドに入って以降はドゥカティが確実に差を縮めており、第10戦オランダGPを前にした今は、コンストラクターズタイトルの争いでもリードがわずか5ポイントまで減少してしまっている。

それでもリボラCEOはチームは集中力を保つべきだと落ち着いた姿勢を見せる。特にチェコGPでは優勝争いを演じた小椋の存在がパフォーマンスの証明になっていると感じているようだ。

「私がいつも言っているように、うまくいっている時に我々はスーパースターではないし、うまくいかない時に我々が愚か者になるわけでもない」

「我々はただ、ランキングをあまり気にせず仕事を続ける必要がある。我々には競争力のあるバイクと非常に強力なライダー陣があると信じている。小椋藍が日曜日にそれを改めて証明してくれた」

「同時にライバルたちを称賛しなければならない。ドゥカティは大きな飛躍を遂げた。我々の不運とは無関係にだ。マルケスは本調子ではなかった時でさえ脅威だった。今や彼がコンディションを取り戻したことで、さらに手強い存在になっている」

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

リボラCEOはそれ以外にも、タイトルを争う立場となったことで、コース内外の両方で新たな問題が生じることも認めている。しかしその状況を歓迎すると彼は言う。

アプリリア内部の状況をどのように管理していくのかと尋ねられると、CEOは次のように答えた。

「何か重要なものを懸けて戦っている時には、緊張感が高まるのは避けられない。ある意味では、それは喜ばしいことだ」

「ライダーたちを管理するという点において、私自身も今の役割で改善の余地があると思っている。しかし私は、感情を露わにする生身のライダー、生身の人間たちと仕事をしたい。もちろん、起きたこと（チェコGPでのベッツェッキの一件は）には非難もするし、言葉を正しく捉えてほしいと思っている。あれは間違った反応だったからね」

「しかし同時に、こうしたライダーこそが特別な何かを持っている。彼らは頭だけでなく、心を込めて戦っている。そして今回の行動が絶対に容認できないものではあるが、私はこういうタイプのライダーが大好きなんだ」