MotoGP オーストラリアGP

アプリリア、オーストラリアGP中止に複雑な心境「マルティンは嬉しがるだろうが、ベッツェッキにとっては……」

アプリリア・レーシングのマッシモ・リボラCEOはMotoGPオーストラリアGPの中止について、チームにとってプラスかマイナスどちらだったか、判断は難しいと考えている。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/25 10:08

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Marco Bezzecchi

写真：: William West - AFP - Getty Images

悪天候の影響から決勝が中止となったMotoGPオーストラリアGP。アプリリア・レーシングのマッシモ・リボラCEOは、この件がチームにとって良いのか悪いのか、判断は難しいと語る。

アプリリアにとって難しいのは、決勝中止がホルヘ・マルティンにとっては助けになる一方、マルコ・ベッツェッキにとってはチャンスを減らすものだということだ。

オーストラリアGP開始前、マルティンは今季タイトル争いで首位だったが、スプリントレースで転倒しノーポイントに。スプリントを制したマルク・マルケス（ドゥカティ）に逆転され、10点差となっていた。そしてマルティンは転倒で右手の橈骨を骨折してしまい、オーストラリアGP決勝を欠場予定だった。つまり決勝中止でライバルに点差を広げられる危機を免れた形だ。

一方、ランキング3番手につけるベッツェッキは現在50点差と、まだ逆転は十分可能な範囲だ。決勝でマルケスに勝てたかどうかは別として、差を詰めるチャンスを失ったことは間違いない。

「どうだろう。マルコはチャンスがあると感じていたはずだから、少し悔しがっていると思う。一方で、ホルヘは喜んでいるだろうと思う」

レース中止の発表の後、リボラCEOはそう語った。

「朝早くから、今日一日ずっとここにいてくれた人たちには申し訳なく思う。それに、フィリップアイランドでの最後のレースは、もっと良い形で終わるべきだった。しかし、これが現実だ」

Massimo Rivola, CEO, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

レース中止には、視界不良で医療ヘリが飛べる状況ではなかった点が重要な要素となっている。リボラCEOはその決定については納得している様子だった。

そしてレース中止後に行なわれたデモ走行の後、リボラCEOはコースコンディションも実際にレースをするには良くない状態だったという考えも示した。

「ライダーたちがデモ走行を終えた後、まだマルコとは話していないから、路面がどんな状態だったのかは分からない。ただ、我々が見た限りでは、普段このサーキットで記録される平均速度を考えると、路面コンディションはあまり良くなさそうだった」

「ある意味では残念だ。もちろん、我々はレースをするためにここに来ている。フィリップアイランドでのレースは非常に象徴的なイベントで、我々は皆、ここに来るのが大好きなんだ。でも、これが現実だ。中止が良かったのか、悪かったのかは分からない」

このリボラCEOの答えが曖昧だったことで、彼は個人として見解をさらに尋ねられた。すると彼は「私はレースをするためにここにいる。個人的な視点で見ているわけではない」と答えつつ、さらに次のように続けた。

「結局のところ、ホルヘについて考えれば、マレーシアはともかく、彼は（アプリリアが強い）最終2戦まで、レースをしないほうが良いのは明らかだ。だが我々が考えているのはそういうことではない。今何をすべきかを考えることが優先事項なんだ」

そしてリボラCEOは、予報されていた雨に対し、決勝を2023年のように前倒しで開催しなかったことに関しても見解を語った。

「実際、土曜日もスプリントの後は天候がかなり悪くなると予報されていた。日曜日は寒く、雨も降るとされていたが、前夜ほどひどくはならないという予報だったんだ」

「今なら、土曜日にレースを開催できたかどうかを話し合うことはできるかもしれない。だが、断定するにはまだ早すぎる。これだけ多くのファンの前でレースができなかったのは残念だが、そうすることはできなかった」

■マルティンのマレーシア復帰は難しい？

マルティンがスプリントレースの転倒で負った骨折は、骨の転位がなかったため、手術は避けられる。そのため、マレーシアGPにも出場できる可能性は残っている。

しかしリボラCEOは厳しい見方を示す。

「非常に難しい。実に難しいと思う。ホルヘが少なくとも我々と一緒にセパンに来てくれることを願っている。あとは様子を見るしかない」

「アプリリアとホルヘの関係は、これまで不運なことが多かったと思う。今回良かった点を挙げるとすれば、骨を1本折っただけで済んだ点だ。深刻なものではない」

「ただ、彼にはフィジカル面で100％の状態に戻って、我々との物語を最高の形で終えてほしい。昨日、彼は信じられないような走りを見せてくれた。本来のホルヘの姿を見ることができたし、レースに勝つチャンスもあったと思う」

「しかし時には悪いことも起こるものだ。我々は彼との関係において、あまり運に恵まれてこなかった。それでも、全てが終わるまでは決して諦めない」

なお中止という観点からは、マレーシアGPの次に控えているカタールGPも開催が不安視されている。もしカタールGPが中止となった場合、獲得可能なポイントが減るため、ベッツェッキの逆転はさらに難しくなる。

「言いたいことはたくさんあるが、その一方で我々は指示に従うだけでもある。我々がこの仕事をしているのは、レースを愛しているからだ。主催者が安全面から見てレースに適したコンディションだと判断すれば、我々はレースをする。それだけだ」

「我々は『やらない』と決める立場にはない。今のところ、そうする理由もない。明日になれば状況が変わっているかもしれないが、少なくとも今日の時点ではそうではない」

「現時点では、我々は残り4レースがあると考えている。それがホルヘにとって良いことなのか、悪いことなのかは分からない。フィジカル面で万全でなければ、彼にとって良いことではないからね。だが、それを決めるのは我々ではない」

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