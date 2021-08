レッドブルリンクで開催されたMotoGP第10戦スティリアGPでは、レース3周目にダニ・ペドロサ(KTM)がターン3で転倒すると、コース上に残されたペドロサのマシンへロレンソ・サヴァドーリ(アプリリア)が衝突。マシンが炎上し、レースが赤旗中断となる事態が発生した。

サヴァドーリはクラッシュ後、担架に乗せられてコースを後にしていたが、後に右足首を骨折していると判明。週明けの9日に手術を受けた。

13日からは同じくレッドブルリンクでの連戦となるオーストリアGPが予定されているが、この負傷のためサヴァドーリは欠場となり、8月末のイギリスGPでの復帰を目指すことになった。なお同じくクラッシュしたペドロサは怪我がなく、赤旗中断後のレースにも参加し、10位でポイントを獲得している。

Bike of Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini after his crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images