MotoGP ポルトガルGP

負傷フランチェスコ・バニャイヤ、ポルトガルGP欠場へ。最終戦での復帰目指す

負傷中のドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤは、MotoGPポルトガルGPを欠場し、代役にはイケル・レクオナが起用されることとなった。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/18 2:28

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Iker Lecuona, durante el pasado GP de Qatar

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤは右足の骨折の影響により、MotoGPポルトガルGPを欠場することとなった。

バニャイヤはカタールGPのスプリントレースで1周目にフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）と接触があり転倒。これが原因で右足の第4及び第5中足骨を骨折してしまった。

その後バニャイヤはイタリアで手術を受けて回復に努めてきたものの、1週間のインターバルを挟んで行なわれるポルトガルGPでの復帰には間に合わなかった。

ドゥカティは「バニャイヤは右足の2箇所の骨折に対する固定処置を終え、シーズン最終戦となるバレンシアでの復帰に向けて回復プロセスを継続している」と発表。合わせて代役にはWSBKライダーのイケル・レクオナを起用することも明かされた。

レクオナは今シーズン、ドゥカティ陣営で度々代役としてMotoGPに参戦。これが5度目のMotoGPとなるが、すでに18ポイントを獲得する活躍を見せている。

前戦カタールGPではアレックス・マルケス（グレシーニ）の代役として参戦しており、10位フィニッシュを好結果を残した。

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