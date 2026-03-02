本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

MotoGP
タイGP
ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

MotoGP
タイGP
ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

スーパーGT
ANEST IWATA GAINER Racing体制発表
KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！

F1
DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！

「勢力図の判断にはまだ早い」ベッツェッキ、開幕戦圧勝も調子乗らず。スプリント転倒から立ち直りを喜ぶ

MotoGP
タイGP
「勢力図の判断にはまだ早い」ベッツェッキ、開幕戦圧勝も調子乗らず。スプリント転倒から立ち直りを喜ぶ

小椋藍、自己ベストタイ5位も反省しきり「自分の酷さに驚いた。1年前と違って、全く嬉しくない」

MotoGP
タイGP
小椋藍、自己ベストタイ5位も反省しきり「自分の酷さに驚いた。1年前と違って、全く嬉しくない」

HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

F1
オーストラリアGP
HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

WEC、中東地域の混乱を受け、カタールでの開幕戦に関する声明を発表。モータースポーツ関係者の渡航に影響が及ぶのは避けられず？

WEC
WEC、中東地域の混乱を受け、カタールでの開幕戦に関する声明を発表。モータースポーツ関係者の渡航に影響が及ぶのは避けられず？
MotoGP タイGP

「勢力図の判断にはまだ早い」ベッツェッキ、開幕戦圧勝も調子乗らず。スプリント転倒から立ち直りを喜ぶ

MotoGPタイGPで独走して勝利したアプリリアのマルコ・ベッツェッキは、結果に満足していると話しつつも、まだ今季の勢力図を判断するには早いと慎重さも見せた。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
Race winner Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

　MotoGP開幕戦タイGPの決勝は、アプリリアのマルコ・ベッツェッキがポールポジションから逃げ切って勝利。彼はスプリントレースでの失敗から立ち直れたことに満足しているという。

　ベッツェッキはタイGP初日から速さを発揮し、予選では新レコードタイムでポールポジションを獲得した。しかし、スプリントレースではクラッシュしてしまい、チャンスをふいにしてしまった。

　決勝でベッツェッキはスプリントレースの失敗を挽回するかのように、スタートからトップを快走。ライバル達を一気に引き離して独走状態に持ち込み、最後は5秒以上の差でのポール・トゥ・ウィンを果たした。

「ハッピーだ。レースは凄く上手くいったよ」

　ベッツェッキはレース後、DAZNにそう語った。

「昨日のミスから立ち直ることが重要だった。簡単じゃなかったけど上手くやることができたし、バイクのフィーリングも良かった。スタートも上手くいったしね。満足している」

　2026年シーズンはテストからアプリリアのマシンの仕上がりが良いと注目されてきた。今回はマシンか、それともライダーとしての自分かどちらが勝利の要因となったのか？　そう訊かれたベッツェッキは、「色々な要素の重なった結果」と受け流した。

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

「バイクは間違いなく改善されている。アプリリアのみんなが、この冬の間に素晴らしい仕事をしてくれたと思う」

「チームは非常に興味深いパーツをテストさせてくれた。僕としてもライディングを少し改善できたと思う。ただ、ここは僕が好きなサーキットでもあるし、バイクへの理解も一歩ずつ深まっている。それに昨年からすでに改善は確認できていたからね」

「正直に言えば、いろいろな要素が組み合わさった結果だと思う。自分の調子も良いし、ガレージの雰囲気も最高だ。全員が良い結果を強く望んでいるし、僕もにもハングリーさがある。そういったポジティブな勢いを持ってここに来られていることが助けになっているんだ。もちろん、まだ初戦にすぎないが、とにかく楽しかった」

　なおタイGPでは、3位にラウル・フェルナンデス（トラックハウス）、4位ホルヘ・マルティン（アプリリア）、5位小椋藍（トラックハウス）と、ベッツェッキだけではなくアプリリア陣営全体が好調だった。

　近年のMotoGPの支配者であったドゥカティとのパワーバランスに変化が起きているようにも思えるが、ベッツェッキはまだそれを判断するには時期尚早だと語った。

「判断するにはまだ早すぎる。結局のところ、まだ1レースと数回のテストを終えただけだ」

「シーズンを通じてのレース数は多いし、結果を左右する要因はいくらでもある。マルク・マルケス（ドゥカティ）を始めとしたドゥカティ勢、ペドロ・アコスタ（KTM）……彼らがいる。だからこそ、集中を切らさず、しっかり仕事をして、1戦ずつ落ち着いて、そして素晴らしい結果を狙っていく意志を持って臨んでいく必要があるんだ」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 小椋藍、自己ベストタイ5位も反省しきり「自分の酷さに驚いた。1年前と違って、全く嬉しくない」
More from
Oriol Puigdemont

ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

MotoGP
MotoGP
タイGP
ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

MotoGP
MotoGP
タイGP
ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

マルティン「ベッツェッキは別次元」5番手タイムと好発進もチームメイトとの差は大きい？

MotoGP
MotoGP
タイGP
マルティン「ベッツェッキは別次元」5番手タイムと好発進もチームメイトとの差は大きい？
More from
マルコ ベッツェッキ

ベッツェッキ、転倒でスプリント勝利のチャンス失う。「限界で走っていればミスは普通のこと」と引きずらず

MotoGP
MotoGP
タイGP
ベッツェッキ、転倒でスプリント勝利のチャンス失う。「限界で走っていればミスは普通のこと」と引きずらず

「良い初日だった。でも本命はマルク・マルケス」ベッツェッキ、新レコード叩き出す好調ぶりもライバル警戒

MotoGP
MotoGP
タイGP
「良い初日だった。でも本命はマルク・マルケス」ベッツェッキ、新レコード叩き出す好調ぶりもライバル警戒

ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」
More from
アプリリア・レーシングチーム

アプリリア、フェアリングの下に隠しダクトを搭載！　レギュレーション変更前年も空力開発の手を緩めず

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
アプリリア、フェアリングの下に隠しダクトを搭載！　レギュレーション変更前年も空力開発の手を緩めず

MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート

最新ニュース

ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

MotoGP
タイGP
ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

MotoGP
タイGP
ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

スーパーGT
ANEST IWATA GAINER Racing体制発表
KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！

F1
DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！