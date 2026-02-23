本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？

ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

WRC王者ロバンペラが乗るスーパーフォーミュラが、レッドブルのリバリーに。KCMGが参戦体制を発表「日本のファンにたくさん会えるのが楽しみ」

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
WRC王者ロバンペラが乗るスーパーフォーミュラが、レッドブルのリバリーに。KCMGが参戦体制を発表「日本のファンにたくさん会えるのが楽しみ」

今年のスタートは大変だぞ……レースを大きく左右する要素に。ラッセル「練習は最悪だったよ」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
今年のスタートは大変だぞ……レースを大きく左右する要素に。ラッセル「練習は最悪だったよ」

ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」

日曜夜はF1を地上波で！　フジテレビ、開幕戦と日本GPのハイライトを全国放送へ。関連番組も多数

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
日曜夜はF1を地上波で！　フジテレビ、開幕戦と日本GPのハイライトを全国放送へ。関連番組も多数

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：3】レッドブル-フォードのPUはベンチマークではないものの、予想以上に好調

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：3】レッドブル-フォードのPUはベンチマークではないものの、予想以上に好調
MotoGP ブリーラムテスト

ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」

アプリリアのマルコ・ベッツェッキはMotoGPのブリーラムテストを好調に終えたが、ライダーとしても満足のいく状態となっているようだ。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

　MotoGPのブリーラムテストではアプリリアのマルコ・ベッツェッキが、最速タイムをマーク。非公式ながらレコードブレイクするなど好調で、今のバイクの仕上がりは満足できるモノになっていると彼は語った。

　2025年は3勝を挙げ、ランキング3位となったベッツェッキ。新シーズンはドゥカティとの真っ向勝負も期待される中、ブリーラムテストではその期待に応えるような速さを見せた。

　テスト2日目の終盤にベッツェッキがアタックに入ると、1分28秒668というタイムをマーク。これは非公式ながらも、チャーン・インターナショナル・サーキットのレコード（2024年記録の1分28秒700）を上回るものだった。

　アタック前に行なったレースシミュレーションでもハイペースな走りをしていたことからも、ベッツェッキのテストは好調なモノだったと言えるだろう。テスト後のメディア取材に大して彼は次のように語り、満足感を示した。

「テストはうまくいった。ただ、2日間で路面に大量のラバーが乗るという点は考慮しなければならないだろう」

　ベッツェッキはそう語る。

「アプリリアの仕事にはとても満足しているし、多くのパーツをテストすることができた」

「全体的にバイクには満足している。ただ、ドゥカティは非常に速いし、レースでは間違いなく上位を争うことになるだろう」

　そしてベッツェッキは、2026年シーズンの開幕に向けて目指すところをこう語った。

「このパッケージで何ができるのかは分からない。目標は、昨年よりも良い形でチャンピオンシップをスタートさせて、浮き沈みを減らすことだ。その上で、もちろんレースで戦いたいという気持ちはある。ただ、目標はシーズンが進むにつれて、より明確になっていくだろう」

「バイクはあらゆる面で少しずつ良くなっている。ただ、まだ改善できる要素は残っている」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 2027年のMotoGP新ルールはドゥカティの奇妙な発想防ぐのが目的？　CEO、それでも新世代にも自信アリ
More from
Oriol Puigdemont

「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート

MotoGPオーストラリアGP、2027年以降はアデレード市街地コースでの開催決定！

MotoGP
MotoGP
MotoGPオーストラリアGP、2027年以降はアデレード市街地コースでの開催決定！

MotoGPオーストラリアGP、アルバート・パーク移転案は却下。フィリップアイランドの環境整備へ

MotoGP
MotoGP
MotoGPオーストラリアGP、アルバート・パーク移転案は却下。フィリップアイランドの環境整備へ
More from
マルコ ベッツェッキ

MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

アプリリア、バニャイヤ獲得に向け猛プッシュ。ヤマハとの契約争いに勝てるか？

MotoGP
MotoGP
アプリリア、バニャイヤ獲得に向け猛プッシュ。ヤマハとの契約争いに勝てるか？

アプリリアがまたしても空力で進化。MotoGPセパンテストで試されたリヤウイングをチェック

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
アプリリアがまたしても空力で進化。MotoGPセパンテストで試されたリヤウイングをチェック
More from
アプリリア・レーシングチーム

バニャイヤ「計画は決めた」2027年の移籍先を近日発表へ。アプリリア行きが有力か？

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
バニャイヤ「計画は決めた」2027年の移籍先を近日発表へ。アプリリア行きが有力か？

ドゥカティは強い。でもアプリリアは“スリップストリーム”圏内だ！　リボラCEO、進歩に自信

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
ドゥカティは強い。でもアプリリアは“スリップストリーム”圏内だ！　リボラCEO、進歩に自信

負傷明けのマルティンとクアルタラロ、共にタイでのMotoGPプレシーズンテスト参加へ

MotoGP
MotoGP
負傷明けのマルティンとクアルタラロ、共にタイでのMotoGPプレシーズンテスト参加へ

最新ニュース

どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？

F1
F1 F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？

ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

WRC王者ロバンペラが乗るスーパーフォーミュラが、レッドブルのリバリーに。KCMGが参戦体制を発表「日本のファンにたくさん会えるのが楽しみ」

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
WRC王者ロバンペラが乗るスーパーフォーミュラが、レッドブルのリバリーに。KCMGが参戦体制を発表「日本のファンにたくさん会えるのが楽しみ」