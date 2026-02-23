ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」
アプリリアのマルコ・ベッツェッキはMotoGPのブリーラムテストを好調に終えたが、ライダーとしても満足のいく状態となっているようだ。
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
写真：: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images
MotoGPのブリーラムテストではアプリリアのマルコ・ベッツェッキが、最速タイムをマーク。非公式ながらレコードブレイクするなど好調で、今のバイクの仕上がりは満足できるモノになっていると彼は語った。
2025年は3勝を挙げ、ランキング3位となったベッツェッキ。新シーズンはドゥカティとの真っ向勝負も期待される中、ブリーラムテストではその期待に応えるような速さを見せた。
テスト2日目の終盤にベッツェッキがアタックに入ると、1分28秒668というタイムをマーク。これは非公式ながらも、チャーン・インターナショナル・サーキットのレコード（2024年記録の1分28秒700）を上回るものだった。
アタック前に行なったレースシミュレーションでもハイペースな走りをしていたことからも、ベッツェッキのテストは好調なモノだったと言えるだろう。テスト後のメディア取材に大して彼は次のように語り、満足感を示した。
「テストはうまくいった。ただ、2日間で路面に大量のラバーが乗るという点は考慮しなければならないだろう」
ベッツェッキはそう語る。
「アプリリアの仕事にはとても満足しているし、多くのパーツをテストすることができた」
「全体的にバイクには満足している。ただ、ドゥカティは非常に速いし、レースでは間違いなく上位を争うことになるだろう」
そしてベッツェッキは、2026年シーズンの開幕に向けて目指すところをこう語った。
「このパッケージで何ができるのかは分からない。目標は、昨年よりも良い形でチャンピオンシップをスタートさせて、浮き沈みを減らすことだ。その上で、もちろんレースで戦いたいという気持ちはある。ただ、目標はシーズンが進むにつれて、より明確になっていくだろう」
「バイクはあらゆる面で少しずつ良くなっている。ただ、まだ改善できる要素は残っている」
記事をシェアもしくは保存
MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！ マルケスまたしても転倒
アプリリア、バニャイヤ獲得に向け猛プッシュ。ヤマハとの契約争いに勝てるか？
アプリリアがまたしても空力で進化。MotoGPセパンテストで試されたリヤウイングをチェック
バニャイヤ「計画は決めた」2027年の移籍先を近日発表へ。アプリリア行きが有力か？
ドゥカティは強い。でもアプリリアは“スリップストリーム”圏内だ！ リボラCEO、進歩に自信
負傷明けのマルティンとクアルタラロ、共にタイでのMotoGPプレシーズンテスト参加へ
最新ニュース
どれが最適なんだ！？ アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？
ハミルトン復活！ 引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」
WRC王者ロバンペラが乗るスーパーフォーミュラが、レッドブルのリバリーに。KCMGが参戦体制を発表「日本のファンにたくさん会えるのが楽しみ」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。