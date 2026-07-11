「予想通りタフな1日だった」転倒の影響残るベッツェッキ、鎮痛剤服用しつつQ2直行確保
マルコ・ベッツェッキは前戦オランダGPでクラッシュした影響が残っている中、MotoGPドイツGPの初日に予選Q2への直接進出を確保した。
アプリリアのマルコ・ベッツェッキはMotoGPドイツGPの初日に予選Q2直接進出を確保。だが前戦オランダGPで経験した高速クラッシュの影響はかなり残っているようだ。
ベッツェッキはオランダGPの決勝レース序盤に高速クラッシュを喫した。このクラッシュはかなり激しいものだったが、幸運なことにベッツェッキは深刻な怪我はひとつも負わなかった。
ただ1週間の休みを挟んで開幕したドイツGPで、ベッツェッキはこのクラッシュの影響を引きずっている。プラクティスでは8番手で予選Q2への直接進出を果たしたが、打撲などで身体中が痛いと語っており、タイムアタックも楽ではなかったと振り返った。
「タフな1日だった。予想していた通りにね」と、ベッツェッキは言う。
「アタックラップではかなり苦しんだし、一貫性にも欠けていた。でも目標だったQ2直行は達成できた」
「だいたいは予想していたとおりだ。背中や胴、足首はかなり痛い。もう午後（プラクティス）から鎮痛剤を服用してきているし、明日もまた飲むことになるだろうね」
「バイク自体は上手く走ってくれている。1周の爆発力という面ではちょっと足りていなかったかもしれないけどね。その点で言えばできるだけ夏休み期間で回復できるようにして、今は最善を尽くすしかない」
そしてベッツェッキは2日目の目標については次のように語った。
「タイムアタックでいいタイムを出すことに集中しなくちゃいけない。その後はそれ次第だ」
「アッセンみたいに大きな衝撃を受けてしまうと、僕は精神面よりも肉体的な方がキツイんだ」
記事をシェアもしくは保存
アプリリア「ベッツェッキには休息が必要」3連続ノーポイント＆首位陥落の窮地
ベッツェッキ、恐怖の高速クラッシュも幸い怪我なし。タイトル争いはランキング2番手に後退
アプリリア本家、なぜトラックハウスに敗れた？ オランダGPスプリント表彰台逃した理由とは
ヤマハ移籍決定のマルティン、ポイントリーダー浮上も今は雌伏の時？「シーズン終盤に向けて体調を整え、バイクとの一体感を掴もうとしている」
小椋藍優勝のトラックハウス、ファクトリーのアプリリア上回った理由は「我々のライダーが違いを生んだんだ」とブリビオ代表
ベッツェッキ、オランダ初日は最速スタート「かなり良い感触を得られて、良い1日だった」
最新ニュース
ニューウェイ設計の1200馬力モンスターマシン、レッドブルRB17がついに初走行！ 角田裕毅もドライブ「いつかサーキットで走らせたい」
ビニャーレスとKTMの契約問題、テック3の親分シュタイナーは”我関せず”の方針「彼ら自身で解決してもろて」
マルケス、得意のドイツGPで首位発進も「自然と速く走れるだけ」レースペースには改善の余地あり？
「予想通りタフな1日だった」転倒の影響残るベッツェッキ、鎮痛剤服用しつつQ2直行確保
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。