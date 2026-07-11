「予想通りタフな1日だった」転倒の影響残るベッツェッキ、鎮痛剤服用しつつQ2直行確保

アプリリアのマルコ・ベッツェッキはMotoGPドイツGPの初日に予選Q2直接進出を確保。だが前戦オランダGPで経験した高速クラッシュの影響はかなり残っているようだ。

ベッツェッキはオランダGPの決勝レース序盤に高速クラッシュを喫した。このクラッシュはかなり激しいものだったが、幸運なことにベッツェッキは深刻な怪我はひとつも負わなかった。

ただ1週間の休みを挟んで開幕したドイツGPで、ベッツェッキはこのクラッシュの影響を引きずっている。プラクティスでは8番手で予選Q2への直接進出を果たしたが、打撲などで身体中が痛いと語っており、タイムアタックも楽ではなかったと振り返った。

「タフな1日だった。予想していた通りにね」と、ベッツェッキは言う。

「アタックラップではかなり苦しんだし、一貫性にも欠けていた。でも目標だったQ2直行は達成できた」

「だいたいは予想していたとおりだ。背中や胴、足首はかなり痛い。もう午後（プラクティス）から鎮痛剤を服用してきているし、明日もまた飲むことになるだろうね」

「バイク自体は上手く走ってくれている。1周の爆発力という面ではちょっと足りていなかったかもしれないけどね。その点で言えばできるだけ夏休み期間で回復できるようにして、今は最善を尽くすしかない」

そしてベッツェッキは2日目の目標については次のように語った。

「タイムアタックでいいタイムを出すことに集中しなくちゃいけない。その後はそれ次第だ」

「アッセンみたいに大きな衝撃を受けてしまうと、僕は精神面よりも肉体的な方がキツイんだ」