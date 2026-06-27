ベッツェッキ、オランダ初日は最速スタート「かなり良い感触を得られて、良い1日だった」
MotoGPオランダGP初日に最速タイムをマークしたマルコ・ベッツェッキは「良い1日だった」と評価しているが、全く油断することなくさらなる改善を目指している。
TTサーキット・アッセンで開催されているMotoGPオランダGP。初日のプラクティスではアプリリアのマルコ・ベッツェッキが最速となったが、彼は油断することなく2日目もさらなる改善を目指すと語っている。
前戦チェコGPではマーシャル殴打事件によって決勝レース出場停止のペナルティを受けたベッツェッキ。連戦となるオランダGPではそれを引きずるようなことはなく、FP1からトップタイムと好調な走りを見せ、プラクティスでも最速となった。
「良い1日だった。朝からかなり好調だった。午後はアッセンではかなり珍しいコンディションで、普段なら寒さやタイヤの温めに悩まされるんだけど、今日はかなり暑くて大変だったよ」
ベッツェッキはそう語る。
「でも少なくとも僕個人としては、フロントタイヤの温まりからくる安心感もあって、ライディングを楽しめた。グリップ感が少し違っているから、簡単じゃないのも事実だけどね。それでも今日1日に不満はないよ」
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
オランダGPの優勝候補と目されるベッツェッキだが、その評価について彼は保留しており、2日目以降も改善が必要だと語った。
「まだ全員のレースペースやタイムを詳しく見ていないから、確実じゃないことは言いたくない。いずれにせよ重要なのは、自分がかなり良い感触を得られていたことだ。そこは当然ながら僕にとって大事なことだ」
「でも、まだやるべき仕事はたくさんあるし、改善すべき点も多い。コースのいくつかの区間ではまだ少し苦戦しているからね。良いスタートを切れたことは重要だけど、集中力を保つことの方がもっと大切なんだ」
ベッツェッキは2025年のオランダGPではマルク・マルケス（ドゥカティ）と僅差の2位を記録している。その昨年と比較しても「良い初日になった」という考えを示している。
昨年からの改善について尋ねられたベッツェッキは、こう答えた。
「少しずつ、あらゆる面で改善されている。特に電子制御の面だね。2025年にはもう少し苦しんでいた部分で、いくつか前進することができた。ただし安定性についてはそれほど変わっていない」
「今でも僕たちの最大の問題なんだ。バイクがかなり動いてしまうからね。でもロングコーナーではとてもよく曲がる。その点はこのバイクの昔からの特長なんだ。だから幸いなことに、その部分はしっかり維持できているということだ」
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