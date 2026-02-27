本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

「良い初日だった。でも本命はマルク・マルケス」ベッツェッキ、新レコード叩き出す好調ぶりもライバル警戒

MotoGP
タイGP
「良い初日だった。でも本命はマルク・マルケス」ベッツェッキ、新レコード叩き出す好調ぶりもライバル警戒

アストンマーティン・ホンダが悩まされた、”振動”によるバッテリーへのダメージとはどんなモノなのか？「そのまま走行していちゃいけないという状況だった」

F1
アストンマーティン・ホンダが悩まされた、”振動”によるバッテリーへのダメージとはどんなモノなのか？「そのまま走行していちゃいけないという状況だった」

今年は東京タワーが舞台！　F1日本GPのプロモーションイベント『F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026』、3月25日（水）に開催

F1
日本GP
今年は東京タワーが舞台！　F1日本GPのプロモーションイベント『F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026』、3月25日（水）に開催

アプリリアのベッツェッキ、レコード更新驚速のトップタイム！　兄マルケスをコンマ4ちぎる｜MotoGPタイGPプラクティス

MotoGP
タイGP
アプリリアのベッツェッキ、レコード更新驚速のトップタイム！　兄マルケスをコンマ4ちぎる｜MotoGPタイGPプラクティス

ピレリ、マリオ・イゾラの退社を発表「モータースポーツ事業部門の発展に多大な貢献をしてくれた」と感謝。後任はマラフスキ氏

F1
ピレリ、マリオ・イゾラの退社を発表「モータースポーツ事業部門の発展に多大な貢献をしてくれた」と感謝。後任はマラフスキ氏

ホンダ・レーシング／HRCが緊急会見。テストでトラブルが多発した原因を説明「異常振動が起き、バッテリーのシステム系にダメージを被ってしまった」

F1
ホンダ・レーシング／HRCが緊急会見。テストでトラブルが多発した原因を説明「異常振動が起き、バッテリーのシステム系にダメージを被ってしまった」

ホンダ移籍が噂されるクアルタラロ「決断は明確だし、それが助けになっている」ヤマハの新型マシンには厳しい見解

MotoGP
ブリーラムテスト
ホンダ移籍が噂されるクアルタラロ「決断は明確だし、それが助けになっている」ヤマハの新型マシンには厳しい見解

MotoGP2026年シーズン開幕！　初セッションはベッツェッキが最速。小椋藍も好調4番手スタート｜MotoGPタイGP FP1

MotoGP
タイGP
MotoGP2026年シーズン開幕！　初セッションはベッツェッキが最速。小椋藍も好調4番手スタート｜MotoGPタイGP FP1
MotoGP タイGP

「良い初日だった。でも本命はマルク・マルケス」ベッツェッキ、新レコード叩き出す好調ぶりもライバル警戒

MotoGP開幕戦タイGPの初日をトップタイムで終えたアプリリアのマルコ・ベッツェッキだが、王者マルク・マルケスに対しての警戒を依然として緩めていない。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　MotoGPの開幕戦タイGPが2月27日に開幕。初日最速となったのはマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）で、非常に好調な走りだった。ただ最速だったからといって、油断はしていないようだ。

　アプリリア陣営は1週間前に行なわれたブリーラムテストでも好調で、ベッツェッキは開幕戦の有力候補だと目されてきた。

　その予想は正しかったようで、初日にベッツェッキはひときわ目立つ速さを示した。予選Q1とQ2の組分けが決まるプラクティスで、ベッツェッキはサーキットレコードを更新する1分28秒526をマークしてトップタイム。2番手には現王者のマルク・マルケス（ドゥカティ）が続いているものの、0.4秒以上の差をつけていた。

　昨年終盤は2連勝しランキングでも3位をもぎ取ったベッツェッキ。その勢いのまま新シーズンをスタートさせているが、彼はこれでも完璧な状態ではないと語った。

「良い初日だった。今朝は良い形でスタートできたし、午後（プラクティス）もそのポジティブなフィーリングを維持できた。とはいえ正直に言うと、午後は特にレースペースの面で、もう少し欲しかった。ソフトタイヤではまだ完全に快適とは言えないからだ」

　motorsport.comを含むメディアに対し、ベッツェッキはそう話した。

「午後は天候のせいで少し特殊な状況だった。風が吹いていて、一時は霧雨も降ったからね。それもあってセッション中にプランを多少変更する必要があったんだ。ただ予定より早くピットインすることになったにもかかわらず、チームは凄く上手く対応してくれた。だから不満はない。明日もこの流れを続けられればと思う」

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

　そしてベッツェッキはプレシーズンテストと風の重要性を強調した。

「ここでテストを行なえたことが助けになっている。そして風は全員にとって決定的な要素だったよ。実際、誰もタイムを更新できない時間帯もあったけど、それは計画通りに走るか、新しいアタックのためのタイミングを見極めるかの問題だった」

「雨が降るのが怖かったので早めにアタックしたけど、風は強かった。ただ、それも普通のことではある」

「場所によって理解するのが少し難しいんだ。ある区間ではブレーキングポイントを調整しなければならず、場所によっては50メートルも遅らせてブレーキをかける必要がある。それが一番の違いだった」

　タイGP初日の好調な走りもあり、より本命視されているベッツェッキだが、彼は王者マルク・マルケスが本命だと語った。

「マルクが本命だ。最も経験があり、最も多く勝ってきたライダーだからだ。金曜日に彼が最高の状態でないのは珍しくないけど、最終的にはきっちり合わせてくるんだ」

 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アプリリアのベッツェッキ、レコード更新驚速のトップタイム！　兄マルケスをコンマ4ちぎる｜MotoGPタイGPプラクティス
More from
Oriol Puigdemont

クアルタラロ最優先の姿勢を見直す時期……移籍濃厚な今こそ！　リンスがヤマハに提言「他の声に耳を傾けて」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
クアルタラロ最優先の姿勢を見直す時期……移籍濃厚な今こそ！　リンスがヤマハに提言「他の声に耳を傾けて」

MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

MotoGP
MotoGP
タイGP
MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」
More from
マルコ ベッツェッキ

MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
MotoGPブリーラムテスト2日目｜アプリリア好調、ベッツェッキ最速＆小椋藍が2番手タイム！　マルケスまたしても転倒

アプリリア、バニャイヤ獲得に向け猛プッシュ。ヤマハとの契約争いに勝てるか？

MotoGP
MotoGP
アプリリア、バニャイヤ獲得に向け猛プッシュ。ヤマハとの契約争いに勝てるか？

アプリリアがまたしても空力で進化。MotoGPセパンテストで試されたリヤウイングをチェック

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
アプリリアがまたしても空力で進化。MotoGPセパンテストで試されたリヤウイングをチェック
More from
アプリリア・レーシングチーム

アプリリア、フェアリングの下に隠しダクトを搭載！　レギュレーション変更前年も空力開発の手を緩めず

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
アプリリア、フェアリングの下に隠しダクトを搭載！　レギュレーション変更前年も空力開発の手を緩めず

「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
「初めてこのバイクを自分のモノだと感じられた」マルティン、95日ぶりのMotoGPマシン復帰は順調にスタート

バニャイヤ「計画は決めた」2027年の移籍先を近日発表へ。アプリリア行きが有力か？

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
バニャイヤ「計画は決めた」2027年の移籍先を近日発表へ。アプリリア行きが有力か？

最新ニュース

「良い初日だった。でも本命はマルク・マルケス」ベッツェッキ、新レコード叩き出す好調ぶりもライバル警戒

MotoGP
タイGP
「良い初日だった。でも本命はマルク・マルケス」ベッツェッキ、新レコード叩き出す好調ぶりもライバル警戒

アストンマーティン・ホンダが悩まされた、”振動”によるバッテリーへのダメージとはどんなモノなのか？「そのまま走行していちゃいけないという状況だった」

F1
アストンマーティン・ホンダが悩まされた、”振動”によるバッテリーへのダメージとはどんなモノなのか？「そのまま走行していちゃいけないという状況だった」

今年は東京タワーが舞台！　F1日本GPのプロモーションイベント『F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026』、3月25日（水）に開催

F1
日本GP
今年は東京タワーが舞台！　F1日本GPのプロモーションイベント『F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026』、3月25日（水）に開催

アプリリアのベッツェッキ、レコード更新驚速のトップタイム！　兄マルケスをコンマ4ちぎる｜MotoGPタイGPプラクティス

MotoGP
タイGP
アプリリアのベッツェッキ、レコード更新驚速のトップタイム！　兄マルケスをコンマ4ちぎる｜MotoGPタイGPプラクティス