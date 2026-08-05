MotoGP残留厳しいブラッド・ビンダー、BMWからWSBK参戦か？　かつての同僚オリベイラと再タッグの可能性

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KTMのMotoGPシートを喪失したブラッド・ビンダーは、2027年にWSBKのBMWファクトリーチームに加入することになるとウワサされている。

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
編集:
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

　KTMのブラッド・ビンダーは、2026年限りでMotoGPのシートを喪失する可能性が高まっており、2027年はWSBKのBMWファクトリーチームへ移籍する可能性がある。

　MotoGPは6月末から7月にかけて、各チームが2027年のライダーラインアップを続々と発表。KTMはアレックス・マルケスとファビオ・ディ・ジャンアントニオの2名にラインアップを一新することを明かした。

　これによって苦しい立場となったのがビンダーだ。未発表のチームこそあれ、基本的にMotoGPのシートは埋まっており、2020年から参戦してきたMotoGPの最高峰クラス残留はまず不可能な状況に追い込まれた。

　そんなビンダーは来シーズン、WSBKへの転向が見込まれている。WSBKでもライダーラインアップの決定が進んでいるが、ビンダーの獲得に動いているのがBMWだ。BMWは現在ミゲル・オリベイラとダニーロ・ペトルッチという元MotoGPライダーふたりを起用しているが、ペトルッチとの契約を来季は継続しないことをBMWは決定済みだ。

　オリベイラのチームメイトが誰になるかが注目される中、BMWはビンダーのマネジメントを担当するワッサーマン・グループとの交渉を深めていることが、Motorsport.comの調べで分かった。

　ビンダーは現在、MotoGPに残された可能性がすべて正式に閉ざされるのを待ちながら、WSBK転向と魅力的な待遇を提示できるファクトリーチームでキャリアを続ける可能性を検討しているようだ。

　興味深いのは、オリベイラとビンダーが2027年に再びチームメイトになる可能性があることだ。ふたりはKTM陣営で3シーズンを共に戦い、そのうち2021年と2022年はファクトリーライダーとしてコンビを組んでいた間柄だ。さらに、KTMのMotoGP史上で優勝経験を持つライダーは、今のところこの2人だけでもある。

■KTMは総入れ替え。他の有力ライダーの進路は？

　前述のようにKTMはファクトリーチームのラインアップの総入れ替えを発表済みだ。そしてサテライトチームのテック3も正式発表こそまだだが、ルカ・マリーニと現在Moto2参戦中のセナ・アジアスの起用を固めていることが分かっている。現所属のエネア・バスティアニーニはトラックハウスへ移籍、マーベリック・ビニャーレスはシート喪失となる見込みだ。

　また他に来季に向けて現時点でシートが確定していない有力ライダーは、ジャック・ミラー、アレックス・リンス、フランコ・モルビデリの3人だ。

　この中ではモルビデリがVR46のマネジメント側からドゥカティに対し、ニッコロ・ブレガと直接入れ替わる形でWSBKファクトリーチーム入りさせるよう働きかけていることが分かっている。

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