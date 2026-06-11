LCR、ザルコ代役カル・クラッチローをさらに継続。チェコとオランダの2戦で起用
LCRは負傷欠場中のヨハン・ザルコの代役として、MotoGPチェコGPとオランダGPの2戦でカル・クラッチローを継続して起用する。
MotoGPに参戦するLCRは、第9戦チェコGPと第10戦オランダGPでも負傷中のヨハン・ザルコの代役にカル・クラッチローを起用する。
ザルコは第6戦カタルニアGPの決勝でクラッシュし、右膝を負傷。その回復には時間がかかっており、イタリアGPとハンガリーGPでは、MotoGPを離れて久しかったもののLCRで長く走っていたクラッチローが起用された。
そしてLCRは、現在も手術を待っている状況にあるザルコの代役として、チェコとオランダの2戦でもクラッチローを起用すると明かした。
クラッチローはイタリアGPでは久々のMotoGPということもあり体に負荷がかかり、左肩の肉離れも起こしていた。ただハンガリーGPでは着実に現在のMotoGPマシンへ適応を進め、スピードを増している姿を見せた。
ハンガリーGP決勝は多重クラッシュが起きたこともあり、クラッチローは最後尾ながらも16位でフィニッシュ。トップからは54秒差での完走を果たしている。
レース後にクラッチローは「これまでで最もフィジカル的に厳しいレースだったかもしれない」としつつも、進歩に満足していると語った。
「現状を理解しているからこそ、僕はこの結果にも満足できている。僕の進歩とバイクへの適応がラップタイムに現れているんだ」
「タフな状況だけど、自分たちの仕事ぶりには満足しているよ。しばらくレースからは離れていたけれど、僕のレーシングスピリットはまだまだ健在だ」
「重要なのは、僕が確実に進歩していること、バイクを理解して、コースに出ていくたびにだんだん良くなっているということだ」
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