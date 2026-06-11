本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

アルピーヌがF1モナコGPの結果に異議……再審により、実に厄介な結果を引き起こす可能性がある？？

F1
モナコGP
アルピーヌがF1モナコGPの結果に異議……再審により、実に厄介な結果を引き起こす可能性がある？？

MotoGPアラゴンGP、2027年が一旦最後のレースに。2028年からはリザーブサーキットへ

MotoGP
アラゴンGP
MotoGPアラゴンGP、2027年が一旦最後のレースに。2028年からはリザーブサーキットへ

WECにおけるBoPの影響は、30%程度にすぎない？　ACOフィヨン会長主張「目標は全マシンに勝利のチャンスがあること……重要なシステムだ」

WEC
24 Hours of Le Mans
WECにおけるBoPの影響は、30%程度にすぎない？　ACOフィヨン会長主張「目標は全マシンに勝利のチャンスがあること……重要なシステムだ」

トヨタ、ル・マン事前テストでのライバルの”愚かな駆け引き”を批判「手の内を見せないようにしているのは明らか」

WEC
24 Hours of Le Mans
トヨタ、ル・マン事前テストでのライバルの”愚かな駆け引き”を批判「手の内を見せないようにしているのは明らか」

微妙な雨にも動じず。TKRI松永建設AMG GT3が連覇｜スーパー耐久富士24時間

スーパー耐久
微妙な雨にも動じず。TKRI松永建設AMG GT3が連覇｜スーパー耐久富士24時間

アントネッリはモナコで「消えていった」レッドブル代表、ライバルの走りを絶賛

F1
モナコGP
アントネッリはモナコで「消えていった」レッドブル代表、ライバルの走りを絶賛

F1ファンも知る名前がたくさん！　2026年ル・マン24時間には16人のF1経験者がエントリー

WEC
24 Hours of Le Mans
F1ファンも知る名前がたくさん！　2026年ル・マン24時間には16人のF1経験者がエントリー

レーシングブルズFC発足？　”サッカー世界大会”を称えたエンブレム冠するスペシャルカラーリングを発表

F1
バルセロナ-カタルニアGP
レーシングブルズFC発足？　”サッカー世界大会”を称えたエンブレム冠するスペシャルカラーリングを発表
MotoGP チェコGP

LCR、ザルコ代役カル・クラッチローをさらに継続。チェコとオランダの2戦で起用

LCRは負傷欠場中のヨハン・ザルコの代役として、MotoGPチェコGPとオランダGPの2戦でカル・クラッチローを継続して起用する。

Rubén Carballo Rosa
公開日時:
Cal Crutchlow, Team LCR Honda

　MotoGPに参戦するLCRは、第9戦チェコGPと第10戦オランダGPでも負傷中のヨハン・ザルコの代役にカル・クラッチローを起用する。

　ザルコは第6戦カタルニアGPの決勝でクラッシュし、右膝を負傷。その回復には時間がかかっており、イタリアGPとハンガリーGPでは、MotoGPを離れて久しかったもののLCRで長く走っていたクラッチローが起用された。

　そしてLCRは、現在も手術を待っている状況にあるザルコの代役として、チェコとオランダの2戦でもクラッチローを起用すると明かした。

　クラッチローはイタリアGPでは久々のMotoGPということもあり体に負荷がかかり、左肩の肉離れも起こしていた。ただハンガリーGPでは着実に現在のMotoGPマシンへ適応を進め、スピードを増している姿を見せた。

　ハンガリーGP決勝は多重クラッシュが起きたこともあり、クラッチローは最後尾ながらも16位でフィニッシュ。トップからは54秒差での完走を果たしている。

　レース後にクラッチローは「これまでで最もフィジカル的に厳しいレースだったかもしれない」としつつも、進歩に満足していると語った。

「現状を理解しているからこそ、僕はこの結果にも満足できている。僕の進歩とバイクへの適応がラップタイムに現れているんだ」

「タフな状況だけど、自分たちの仕事ぶりには満足しているよ。しばらくレースからは離れていたけれど、僕のレーシングスピリットはまだまだ健在だ」

「重要なのは、僕が確実に進歩していること、バイクを理解して、コースに出ていくたびにだんだん良くなっているということだ」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ハンガリー完全勝利のマルク・マルケス、それでも「タイトル争いの準備できていない」
More from
Rubén Carballo Rosa

MotoGP、ピットインの『マルケス・ルール』を正式化。スペインGPで露見した”抜け穴”を塞ぐ

MotoGP
MotoGP
ハンガリーGP
MotoGP、ピットインの『マルケス・ルール』を正式化。スペインGPで露見した”抜け穴”を塞ぐ

Moto3に激震。ランキング3番手だったフェルナンデス、第6戦まで全て失格！　エンジンの規則違反が発覚

Moto3
Moto3
ハンガリー
Moto3に激震。ランキング3番手だったフェルナンデス、第6戦まで全て失格！　エンジンの規則違反が発覚

ザルコ、怪我の回復は順調。しかし手術はまだ先「感染症のリスクを負うわけにはいかない」

MotoGP
MotoGP
イタリアGP
ザルコ、怪我の回復は順調。しかし手術はまだ先「感染症のリスクを負うわけにはいかない」
More from
カル クラッチロー

クラッチロー、左肩に負傷抱えながらも代役”挑戦”続行「どのセッションでも最下位だろう。それでも構わない」

MotoGP
MotoGP
ハンガリーGP
クラッチロー、左肩に負傷抱えながらも代役”挑戦”続行「どのセッションでも最下位だろう。それでも構わない」

カル・クラッチロー、MotoGPハンガリーGPでも負傷ザルコの代役を継続へ

MotoGP
MotoGP
イタリアGP
カル・クラッチロー、MotoGPハンガリーGPでも負傷ザルコの代役を継続へ

クラッチロー、左肩肉離れでイタリアGP決勝はリタイアに終わる「いきなりのMotoGP代役は楽じゃない」

MotoGP
MotoGP
イタリアGP
クラッチロー、左肩肉離れでイタリアGP決勝はリタイアに終わる「いきなりのMotoGP代役は楽じゃない」
More from
Team LCR

モレイラ、王者マルケス追い抜きに迷いナシ「いつ引退するか分からないし、人生で一度はやっておかないとね」

MotoGP
MotoGP
イタリアGP
モレイラ、王者マルケス追い抜きに迷いナシ「いつ引退するか分からないし、人生で一度はやっておかないとね」

代役で久々MotoGP復帰カル・クラッチロー、妻の説得で翻意「こんなにクレイジーな人間は他にいないだろうね」

MotoGP
MotoGP
イタリアGP
代役で久々MotoGP復帰カル・クラッチロー、妻の説得で翻意「こんなにクレイジーな人間は他にいないだろうね」

大クラッシュ喫したザルコ、膝の手術は数週間待つ必要アリ。復帰には時間を要するか

MotoGP
MotoGP
カタルニアGP
大クラッシュ喫したザルコ、膝の手術は数週間待つ必要アリ。復帰には時間を要するか

最新ニュース

アルピーヌがF1モナコGPの結果に異議……再審により、実に厄介な結果を引き起こす可能性がある？？

F1
モナコGP
アルピーヌがF1モナコGPの結果に異議……再審により、実に厄介な結果を引き起こす可能性がある？？

MotoGPアラゴンGP、2027年が一旦最後のレースに。2028年からはリザーブサーキットへ

MotoGP
アラゴンGP
MotoGPアラゴンGP、2027年が一旦最後のレースに。2028年からはリザーブサーキットへ

WECにおけるBoPの影響は、30%程度にすぎない？　ACOフィヨン会長主張「目標は全マシンに勝利のチャンスがあること……重要なシステムだ」

WEC
24 Hours of Le Mans
WECにおけるBoPの影響は、30%程度にすぎない？　ACOフィヨン会長主張「目標は全マシンに勝利のチャンスがあること……重要なシステムだ」

トヨタ、ル・マン事前テストでのライバルの”愚かな駆け引き”を批判「手の内を見せないようにしているのは明らか」

WEC
24 Hours of Le Mans
トヨタ、ル・マン事前テストでのライバルの”愚かな駆け引き”を批判「手の内を見せないようにしているのは明らか」