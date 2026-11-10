MotoGP カタールGP

MotoGP副CEO、カタールGP開催巡る批判は「周囲の騒音が原因」としつつも「今後はチームとの連携の改善が必要」と認める

MotoGPの副CEOであるカルロス・エスペレータは、カタールGPの開催にあたって起きた騒動から、前向きな教訓を得ようとしている。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/10 10:21

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Carlos Ezpeleta, CEO adjunto de MotoGP, este domingo en Losail

写真：: Motorsport.com

MotoGPは、カタールGPをカレンダーに残すという判断を巡って批判の声にさらされた。最終的には何事もなく開催されたとはいえ、年初から武力紛争が続く中東地域でのレースには不安が大きかったからだ。

中東情勢の影響から、4月から11月へ延期されたカタールGP。しかし11月の開催が近づくにつれ、緊張は高まっていった。カタールGPを巡っては、依然として緊張状態にある地域情勢から、大多数の渡航に消極的なライダー、チーム、そして主催者間での意見が対立が激しくなった。

特にライダーとMotoGPの対立はマレーシアGPで頂点に達していた。団結したライダーが最後通牒を突きつける寸前まで行ったのだ。ただこれはMotoGP側から契約上の義務を果たさなかった場合に科される財政的・競技上のペナルティの可能性について警告を受けたことで、最終的に実行に移されることはなかった。

さらに、ヤマハが従業員のカタール渡航を認めないと決定したことで、状況は一層悪化した。一方、カタールに到着してからの雰囲気は、サーキット入口での警備検査が強化されていたことを除けば、まったく通常どおりだった。

カタールGPを巡る混乱については、MotoGPの副CEOであるカルロス・エスペレータが、現地でメディア取材に応じた。彼はMotoGPとしては周囲の「騒音」に悩まされたとしつつ、同時にMotoGPとしてコミュニケーションに改善の余地があると受け止めた。

「もちろん、我々はグランプリを開催するために現地へ行くことについて、最大限の保証を得ていた。そうでなければ、ここには来ていない」と、エスペレータは言う。

「確かに、我々はこの地域で活動していたほかのスポーツよりも、批判の矢面に立たされていた。そして、それは周囲の騒音が原因だった。今後はこの点をコントロールする必要がある。これははっきりと言っておきたい」

「ほかのスポーツもここに来ていたが、これほど大きな騒ぎにはならなかった。我々はおそらく、チームやライダーとの連携をもっと改善する必要がある」

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

エスペレータはマレーシアGPの週にカタールを訪れ、会議に参加したほか、現地当局とも会談していた。地域の不安定な情勢がさらに悪化した場合に生じる責任と費用を、すべて現地側が負担するとの確約を得ていたという。

「現地政府やプロモーターなどから、安全にイベントを開催できるというあらゆる保証を得ていた。何かが起きた場合に備えた緊急対応計画も準備していた」

「したがって、必要な作業はすべて行なった。おそらく、チームとのコミュニケーションの部分を除いてはね。あらゆることから学ぶものだし、今後はもっと良い対応を目指したい」

カタールにほぼ1週間滞在し、普段どおりの生活を送ったエスペレータは、批判の最大の発信源となったのは一部のSNSアカウントだったと指摘した。

「ここ数日間、現地にいた皆さんなら、この質問に答えられるだろう。1年前、あるいは2年前のカタールと、今回のカタールがどのように違うのかを見分けるのは不可能だ」

「サーキットでの警備体制が明らかに強化されたのは事実だ。周囲で巻き起こった騒ぎが一因であり、我々やチーム側からの要望もあった。しかし、それ以外については、過去の開催と比べて何も変わらなかった。場所によっては、むしろ人出が増え、家族連れも多かった。我々は、まったく通常どおりの週末だったと考えている」

とはいえ、今回のグランプリ開催に最も強く反対したグループのひとつがライダーだったのも確かだ。しかしエスペレータは今回の意見の対立が、MotoGP側とライダーの関係における転換点になるとは考えていない。

「ライダーは常にMotoGPの主役であり、これからもそうあり続ける。我々はあらゆることについて自己評価を行なっている。我々が改善しなければならないこともあれば、チームが改善すべきこと、ライダーが改善すべきこともある」

「今回のイベントを巡って騒ぎが大きくなったことで、我々は不必要に批判の矢面に立つことになったのは明らかだ。そこを修正しなければならない」

なお不参加を決めたヤマハについて、どのような処分を受ける可能性があるのかと尋ねられたエスペレータは、コメントを避けた。

「これは商業契約に関することであり、公の場で話すことはできない。ヤマハとは話し合うつもりだ。そのうえで何かが決定されれば、発表することになる」

「ただ、現時点で我々と彼らの関係は商業的なものだ。我々は常に言っているように、スポーツ面に関与することを望んでいないし、実際に関与もしていない。その部分はFIMの管轄だ」

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