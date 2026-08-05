アコスタは”忍耐”をもっと覚えればさらに強くなる？　2度王者のストーナー「そうすればもっと才能が発揮される」

元MotoGPライダーで最高峰クラス2度王者のケーシー・ストーナーは、2027年にドゥカティへ加入するペドロ・アコスタについて、その才能を最大限に発揮するためには接近戦で「もう少し忍耐を見せる必要がある」と語った。

アコスタは2024年にMotoGPへデビューした際、その圧倒的な速さと才能で大きなインパクトを残した一方、積極的すぎるライディングや転倒の多さについて一部から批判を受けていた。

しかし、この18ヵ月でアコスタはアプローチを大きく変え、無理なオーバーテイクよりも安定してトップ5でフィニッシュすることを優先するようになった。実際、転倒数も大幅に減少している。

だがストーナーは、アコスタにはまだ改善の余地があると考えている。曰く、特定のライダーとの争いでは、アコスタが一歩引くことを嫌っているように見えるという。

これはアコスタが最近繰り広げた、マルク・マルケス（ドゥカティ）や同じKTM陣営のエネア・バスティアニーニ（テック3）とのバトルを指しているとみられる。

「ペドロについては、その才能は間違いなく証明されている」と、ストーナーはMotoGP.comに語った。

「ただ、もう少し忍耐強さを見せてほしいと思っている。彼には、『このライダーだけは前を走らせたくない』と思う相手が何人かいるように見える。そして、その相手の前に出るためなら何でもやろうとしてしまう」

「でも、世界チャンピオンになろうとするなら、それではうまくいかないんだ。勝てない日もあるということを理解し、その結果を受け入れる必要がある」

「ペドロが時にはもう少し辛抱強くなれば、その才能はもっと発揮されるようになるだろう」

Casey Stoner Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

アコスタはMotoGPクラスに昇格すると、すぐにKTM陣営の中で基準となる存在になった。しかしKTMのマシンはドゥカティやアプリリアに匹敵できておらず、アコスタはいまだに初勝利を達成できていない。

ストーナーは、より競争力の高いマシンに乗れば、アコスタの本当の実力が見えてくるだろうと考えている。

「その時が来れば、彼は大きな脅威になるだろう。特に、実力が証明されているマシン（ドゥカティ）に乗ればなおさらだ」

「KTMでは、彼の本当のレベルを判断するのは難しい。ペドロがドゥカティに乗るようになれば、僕らは彼についてもっと多くのことが分かるようになるだろう」

アコスタは来季、ドゥカティで9度の世界王者マルク・マルケスのチームメイトとなる。これは近年でも屈指の豪華ラインアップだ。

ストーナーは、2013年に自身の後任としてホンダへ加入したマルケスについても高く評価した。

「このラインアップに異論を挟む余地はない、マルクは驚くほど信頼できるライダーだ。彼がどんな走りを見せるかは、ある程度予想できる」

「本当に素晴らしい才能の持ち主だ。どんなケガを負っても関係ないように見える。彼は常に戦い続け、結果を出す方法を見つけ出してしまうんだ」