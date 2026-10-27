MotoGP マレーシアGP

タイトル争いに一縷の望み……骨折マルティン、マレーシアGP出場へのギリギリ回復プラン

アプリリアのホルヘ・マルティンは、オーストラリアGPのスプリントで負った右橈骨骨折の治療に4日間を費やし、マレーシアGPで復帰することを目指している。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/27 3:08

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Jorge Martín

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGPタイトルを巡る熾烈な戦いでマルク・マルケス（ドゥカティ）に挑むだけでも十分困難な仕事だが、オーストラリアGPのスプリント中のクラッシュによって、ホルヘ・マルティン（ドゥカティ）の挑戦はさらに複雑になった。

このクラッシュは、マルティンがマルケスと8周半にわたる激しいデッドヒートを繰り広げていた最中に起こった。マルティンはグラベルを激しく転がり、手首に近い橈骨を骨折した。当初、フィリップアイランドのターン8でタイトル争いのチャンスは終わったと多くの人が考えていた。しかし、その後数時間の間に一縷の望みが生まれた。

まず、土曜日の夜にメルボルンのクリニックで行なわれたCTスキャンにより、サーキットで彼を治療した医師たちが当初懸念していた右腕の尺骨にもう一つ骨折がある可能性は否定された。スキャンでは、橈骨骨折が転位していないことも判明し、手術のためにスペインに戻る必要はないことが分かった。

マルティンにとってもうひとつ追い風となったのは、オーストラリアGPの決勝が悪天候のため中止になったことだった。マルティンはMotoGPの医療チームから出場不適格と判断されていたため、いずれにせよ出場は認められなかったレースが中止になったことにより、マルケスにタイトル争いのリードをさらに広げられてしまう可能性が封じられた。

それまでマルティンを2ポイント差で追っていたマルケスはスプリントを制したことにより、マルティンに10ポイント、ランキング3番手のマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）に50ポイント差をつけた。オーストラリアGPの決勝レースが実施されていれば、この差がさらに開いていた可能性が高いだろう。

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

写真: Gold and Goose Photography / Getty Images

こうした状況を踏まえ、2024年のチャンピオンであるマルティンは今週末のマレーシアGP出場に向けてあらゆる努力を惜しまないという強い意志を持っている。彼は残されたチャンスを最大限に活かし、2度目の最高峰クラスのタイトル獲得を目指している。それは途方もない挑戦であり、おそらく苦痛を伴うだろうが、それに取り組むための準備は既に整っている。

鍵となるのは、マルティンが今後4日間かけて行なう回復プロトコルだ。この手順は、マルティンとペドロ・アコスタ（KTM）をマネジメントするエージェンシー、プレイメーカーに所属する理学療法士アイター・トマスが考案したものだ。

トマスはグランプリの週末に彼らに同行し、治療にあたっている。マルティンは日曜から月曜にかけての早朝にメルボルン発の飛行機に乗り、すでにクアラルンプールに到着している。過去に一緒に仕事をしたことのある信頼できる理学療法士が現地で彼と合流し、トマスの指示に従う予定だ。トマスは火曜日に到着し、マルティンの右腕の治療に専念する。

「治療プロセスを2つの段階に分けて行なう。最初の段階では、腫れを軽減し、骨折に伴うあらゆる問題に対処することに重点を置く。目標は可動性、筋力、機能性を回復させること。そのためには、冷却療法（氷冷療法）と徒手療法を用いる」と、トマスはMotorsport.comに語った。

「同時に、骨の再生をできる限り促進し、徐々に骨を強化していくよう努める。そのためには、磁気療法システムを使用する」

「もし彼がバイクに乗る許可が出たら、普段とは異なるプロトコルを適用する。その場合は、手首に重点を置き、痛みの管理療法と並行して、腫れをできる限り最小限に抑えるように努める」

マルティンが鎮痛剤の注射を受けるかどうかは、バイクから降りた後の彼の状態を見てから決定される。理学療法士は患部に伸縮性のある治療用テープも貼る予定だ。マルティンが使用するグローブのサプライヤーであるアルパインスターズは、留め具が不快感を引き起こさないよう、彼の右グローブを改良する。

月曜日から木曜日まで、マルティンのスケジュールは回復、治療、休息に限定される。木曜日の正午、彼はサーキットに向かい、アンヘル・シャルテ医師率いるMotoGP医療チームが彼の状況を診察し、金曜日の最初のフリー走行セッションへの参加を許可するかどうかを決定する。このような場合、通常は最初のセッション後に再度診察が行なわれ、その後ライダーは週末の残りのレースへの参加が許可されるかどうか決まる。

マルティンの周囲の人々は、彼のレース復帰の可能性について慎重な姿勢をとっている。その理由は骨折そのものだけでなく、骨折部位にもある。MotoGPバイクでは、右手首には相当な負荷とストレスがかかる。スロットルを操作し、フロントブレーキレバーを動かし、ブレーキング時にライダーの体が前後に動く際に体を支えるという重要な役割を担っているのだ。さらに、セパンの暑さと湿度の高さも、状況をより困難にするだろう。

アプリリア側としては、マルティンのマレーシアGP出場を望んでいるものの、慎重な対応をとる必要性も強調している。

「一日一日様子を見ながら、ホルヘの体調が時間とともにどう変化していくかを見守っていくしかない。我々は彼を支えているが、こうした状況は非常に複雑であることは承知している」と、チームの広報担当者はMotorsport.comに語った。

「何が懸かっているのか、誰も彼に言う必要はない。彼はそれを十分に理解しているからだ。だからこそ、我々は彼に一切プレッシャーをかけていない。彼がどんな決断を下そうとも、我々にとってはそれが正しい決断となるだろう。このような状況では、健康が最優先だ」

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