MotoGP

来季MotoGPデビューのダビド・アロンソ、“マルケス以来”の待遇でホンダの期待大？ プライベートテストで850cc新型走り込む

2027年にMotoGPクラスへデビューするダビド・アロンソが、ホンダのプライベートテストで850ccマシンを早くもテストした。

Germán Garcia Casanova

編集: 2026/11/18 8:55

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2027年シーズンにホンダ陣営のLCRからMotoGPクラスに昇格するダビド・アロンソ。彼はホンダのプライベートテストで、ひと足早く850ccの新型マシンをテストした。

MotoGPクラスは来シーズンからレギュレーションが大きく変わり、マシンの心臓部であるエンジンは850ccに変化。近年で最も大きな変化が待ち構えており、各メーカーはプライベートテストを重ねて開発を進めている。

現在Moto2クラスに参戦しているアロンソは、本来なら12月のポストシーズンテストがMotoGPマシンでの最後のテスト機会になる予定であった。しかしホンダは先日セパン・インターナショナル・サーキットで実施したプライベートテストに、アロンソを参加させたことがわかった。

Motorsport.comの得た情報によると、アロンソはカタールGP終了後にすぐにマレーシアへと移動し、ホンダのテスト・開発チームと共に丸1日かけて走行を重ねたという。ラップタイムもかなり期待の持てる内容だったようだ。

なおこのプライベートテストとアロンソの参加はホンダに割り当てられたピレリタイヤが使われており、完全に合法なものだ。

今回のアロンソのプライベートテスト参加は、ホンダから彼への期待の表れとも考えられる。ホンダがルーキーライダーのために事前プライベートテストに参加させたのは、2012年のマルク・マルケス以来のことだからだ。

なお2027年にMotoGPクラスにデビューするライダーには、他にも新型のMotoGPマシンをテスト済みの者もいる。イザン・ゲバラ（プラマックでデビュー）やセナ・アジアス（テック3でデビュー）は、レッドブルリンクで開催されたテストで、それぞれヤマハとKTMのマシンでテストに参加している。

またドゥカティ陣営のVR46からデビュー予定のニッコロ・ブレガは特に新型の経験が豊富だ。開発ライダーとして新型の開発に携わっているためだ。

一方でまだ850ccマシンをテストできていない新人は、ダニエル・オルガド（グレシーニからデビュー）だ。また既存の最高峰クラスライダーでは、ヤマハへ移籍する小椋藍とホルヘ・マルティン、フランチェスコ・バニャイヤ（アプリリア移籍）、KTMへ移籍するアレックス・マルケスとファビオ・ディ・ジャンアントニオらが、850ccマシンを経験できておらず、彼らは12月のポストシーズンテストが初めての走行機会となる予定だ。

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