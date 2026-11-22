MotoGP ポルトガルGP

モレイラ、ポルトガルGP予選での激しいハイサイドから無傷で生還「幸運だった」

ディオゴ・モレイラはMotoGPポルトガルGP予選でハイサイドからクラッシュを喫したが、無傷で生還できたのは「幸運だった」と振り返っている。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/22 8:12

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Diogo Moreira, Team LCR Honda

写真：: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

MotoGPポルトガルGPの予選で大クラッシュを経験したLCRのディオゴ・モレイラ。彼は無傷でこのクラッシュを乗り越えられたことは運が良かったと振り返った。

モレイラは予選Q1終盤、暫定トップタイムを更新するアタックを見せた。その次のラップもハイペースな走りを見せていたが、ターン15でハイサイドを起こしてクラッシュ。マシンは激しく破損するクラッシュだったが、モレイラは路面に投げ出されて滑ったあと、グラベルですぐに立ち上がって退避した。

驚くべきことに、モレイラには目立った負傷は無かった。その後は予選Q2でしっかりと走って11番手を確保し、マシントラブルでリタイアしたもののスプリントにも出場している。

「かなり大きなクラッシュだったけど、結果的に僕は問題なかった。幸運だったね。本当に厳しいクラッシュだったから運が良かった」

スプリント後、モレイラはそう振り返った。

「骨折もしていないよ。あちこちに痛みは出ているけど、それは身体が冷えてきたからだと思う。足も背中も首もね。結構痛いよ」

モレイラは、今回のクラッシュについては「今年最高の”フライト賞”をもらう資格があると思うよ」と冗談めかしながら語る。

「フランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）がカタールでクラッシュした時と同じくらいの飛びっぷりだった。ただ、彼の場合は他のライダーに接触されたことが原因だった。僕の場合は……まあ、なぜ起きたのか分からないけどね」

「どれくらいのスピードが出ていたのかは分からないし、正直、知りたくもない。映像は少し見たけど、これ以上は見たくないんだ。いずれにしても、僕は大丈夫だ。身体中が痛いけど、ターン15は本当に大きなケガにつながりかねない場所だからね。自分がどれだけ飛ばされたかを見れば分かると思う。それでも、実際のところ今はかなり調子がいいよ」

モレイラは予選前の早朝に降った雨によってコースの一部が濡れており、コーナー進入時に白線に触れたことがクラッシュの原因になったと考えている。

「ミスをしたのは進入のところだった。白線に触れてしまったんだ。少し濡れていたんだ。でも、その前の周にも同じところに触れていたけど、その時は大丈夫だった」

「縁石に乗っていて、再びイン側に戻ろうとした時に濡れた部分に触れてしまい、グリップを失った。クラッシュの引き金になったのは白線だったと思う」

またモレイラはQ1のクラッシュ後は、すぐにQ2を走ることに意識を切り替えたとも語った。

「チームに『マシンを準備しておいて。Q2でタイムを残すために2周走るから』と伝えたんだ」と彼は語った。

「医師が身体をチェックしてくれて、問題ないと言ってくれた。それにアドレナリンが出ていたから、身体の痛みもほとんど感じなかった。大丈夫だと確認できたから、走行時間を確保するためにコースへ戻ることにした。正直に言えば、もう一度走りたい気分ではなかったけど、やるべき仕事があったからね」

「最終的に、タイムはそれほど悪くなかった。100％の力でプッシュしたわけではないけどね」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ホルヘ・マルティン、タイトル争い継続は「マルクの転倒のおかげ」ポルトガルGPスプリントは”速さ不足”と語る

More from

Rachit Thukral





ホルヘ・マルティン、タイトル争い継続は「マルクの転倒のおかげ」ポルトガルGPスプリントは”速さ不足”と語る



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



10 分前



ホルヘ・マルティン、タイトル争い継続は「マルクの転倒のおかげ」ポルトガルGPスプリントは”速さ不足”と語る





マルティン、ライバルの戴冠阻止かかるレースでリスクは回避「勝ちたいけど、無理な走りはしたくない」



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



23 時間前



マルティン、ライバルの戴冠阻止かかるレースでリスクは回避「勝ちたいけど、無理な走りはしたくない」





アレックス・マルケス「アプリリアがタイトルを失いかけているのは、相手がマルク・マルケスだったから」



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



1 日前



アレックス・マルケス「アプリリアがタイトルを失いかけているのは、相手がマルク・マルケスだったから」

More from

Diogo Moreira





「ホンダは来年タイトルを争える」ファクトリー昇格のディオゴ・モレイラ、2027年に向けて期待大！



MotoGP



MotoGP 18 日前



「ホンダは来年タイトルを争える」ファクトリー昇格のディオゴ・モレイラ、2027年に向けて期待大！





ホンダ、クアルタラロのチームメイトをディオゴ・モレイラに決定！ 日本GPスプリントで2位の活躍



MotoGP



MotoGP 1 ヵ月前



ホンダ、クアルタラロのチームメイトをディオゴ・モレイラに決定！ 日本GPスプリントで2位の活躍





ホンダ陣営で好調の新人モレイラ、自分に無関心な先輩マリーニにチクリ「僕は君たちのデータを見てるよ。学べることは常にある」



MotoGP



MotoGP



チェコGP



5 ヵ月前



ホンダ陣営で好調の新人モレイラ、自分に無関心な先輩マリーニにチクリ「僕は君たちのデータを見てるよ。学べることは常にある」

More from

Team LCR





ヨハン・ザルコ、カタルニアGP悪夢のクラッシュを乗り越える「カタールであの記憶に終止符を打てた」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



6 日前



ヨハン・ザルコ、カタルニアGP悪夢のクラッシュを乗り越える「カタールであの記憶に終止符を打てた」





復帰戦でポイント獲得のザルコ、”恐怖心”はなし？「慎重になったのは事故が理由ではない」



MotoGP



MotoGP



アラゴンGP



2 ヵ月前



復帰戦でポイント獲得のザルコ、”恐怖心”はなし？「慎重になったのは事故が理由ではない」





復帰戦のザルコ、3ヵ月ぶりMotoGPでいきなりホンダ陣営最速！ 「自尊心が満たされた」と満足感示す



MotoGP



MotoGP



アラゴンGP



2 ヵ月前



復帰戦のザルコ、3ヵ月ぶりMotoGPでいきなりホンダ陣営最速！ 「自尊心が満たされた」と満足感示す

最新ニュース





モレイラ、ポルトガルGP予選での激しいハイサイドから無傷で生還「幸運だった」



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



2 分前



モレイラ、ポルトガルGP予選での激しいハイサイドから無傷で生還「幸運だった」





ホルヘ・マルティン、タイトル争い継続は「マルクの転倒のおかげ」ポルトガルGPスプリントは”速さ不足”と語る



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



10 分前



ホルヘ・マルティン、タイトル争い継続は「マルクの転倒のおかげ」ポルトガルGPスプリントは”速さ不足”と語る





ストレートは今年最悪だった……アロンソ、アストンマーティン・ホンダの最高速不足で戦えず「コーナーではライバルより2秒速かったけどね」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



46 分前



ストレートは今年最悪だった……アロンソ、アストンマーティン・ホンダの最高速不足で戦えず「コーナーではライバルより2秒速かったけどね」





こんなレース見たことない！ フェルスタッペン、超人的集中力で勝利をもぎ取る。バトルだらけの50周｜F1ラスベガスGP決勝



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 時間前



こんなレース見たことない！ フェルスタッペン、超人的集中力で勝利をもぎ取る。バトルだらけの50周｜F1ラスベガスGP決勝

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録