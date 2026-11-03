MotoGP

「ホンダは来年タイトルを争える」ファクトリー昇格のディオゴ・モレイラ、2027年に向けて期待大！

2027年にホンダファクトリーチーム昇格が決まったディオゴ・モレイラは、新型マシンのポテンシャルにかなり期待しているようだ。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/11/03 23:30

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ディオゴ・モレイラは2027年にホンダのファクトリーチームへ昇格が決まった。新レギュレーションとなる来シーズンのマシンに、彼はかなり期待できると語った。

モレイラは2026年にMotoGPクラスにデビューし、日本GPではライバルへのペナルティで繰り上がりという形ではあったが、スプリントレースで2位表彰台を獲得するなど、印象的な走りも見せてきた。

来シーズンはファビオ・クアルタラロと組む形でファクトリーチーム昇格を果たすが、同時にMotoGPは大きな変化の時期を迎える。850ccの新世代マシンとなり、タイヤもピレリへと変わるからだ。

モレイラはそんな2027年シーズンに向けて、クアルタラロと組むこと、そして新マシンにも期待を抱いているという。

来シーズンに向けた期待と重圧、どちらが大きいかと尋ねると、モレイラはこう答えた。

「間違いなく、これから待ち受けていることへの期待感だ。今シーズンの残りと、さらに2年間の契約がある。ファクトリーライダーになるとはどういうことなのか、知るのが本当に楽しみだ」

そしてクアルタラロというMotoGP王者経験者で最高峰クラス屈指のライダーとチームメイトとなることについては、ライダーとして成長する機会になるとも考えている。

「この挑戦は、ライダーとして成長し、チーム全体のレベルを引き上げる助けになると思う」

「ファビオには本当にすごい才能があって、仕事に取り組む姿勢も素晴らしい。世界王者としての経験もある。僕たちふたりで良いシーズンを送り、ホンダがさらに進歩する手助けができるはずだ」

モレイラは来シーズンのマシンに対しても「チャンピオンシップを争える」ものになると考えているという。

「オーストリアでのテストのラップタイムを見る限り、ホンダは来年、世界選手権のタイトルを争えると思う」

「ただ、ほかのメーカーがどれだけ力を隠しているのか、あるいは僕たち自身がどれだけ切り札を残しているのかは分からない。だから結論を出せるのは、来年のマレーシアでのテストを待ってからになる」

「それでも、良い土台があると思う。ホンダは懸命に取り組んでいて、新しいプロジェクトには多くの時間と追加のリソースを投入してるんだ」

また新レギュレーションへと移り変わる中、序盤戦が非常に大事になってくるだろうとも語った。

「開幕直後のグランプリに向けて、非常にしっかりと準備しておく必要があるだろうね。シーズン序盤は、パッケージ全体として最も優れたものを用意できるかどうかが、大きな違いを生む可能性があるからだ」

「マシンもタイヤも変わることがその要因だ。Moto2でピレリタイヤが導入されたときにも、似たようなことがあった。開幕直後のレースで小椋藍とセルジオ・ガルシアが圧倒的な速さを見せていたのを覚えている」

「そして最終的に、小椋がタイトルを獲得した。MotoGPでも同じようなことが起きる可能性があると思う」

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