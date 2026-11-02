MotoGP マレーシアGP

ジョアン・ミル、マレーシアで復帰果たすも”めまい”が原因でリタイア「できるだけ早くこの状況を解決したい」

ジョアン・ミルはMotoGPマレーシアGPのリタイア原因が「めまい」だったと語った。

Richard Asher Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/11/02 7:27

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Joan Mir, Honda HRC

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP第19戦マレーシアGPの決勝でジョアン・ミル（ホンダ）は途中リタイア。その要因が「めまい」だったと彼は明かしており、体調面の不安が改めて浮き彫りとなった。

ミルはサンマリノGPを途中でリタイアしたあと、続く4戦を体調不良から欠場。マレーシアGPで久々の復帰を果たしたばかりだ。欠場が続いていた要因についてミルは極度の疲労に起因する視力の低下に悩まされており、それがなかなか改善しなかったことだと説明していた。

マレーシアGPでは2日目までは問題なく参加していたミル。しかし決勝日の35度を超えるコンディションは彼にとって非常に厳しいものとなり、決勝は途中リタイアに終わった。

ミルはリタイアの判断について、次のように説明している。

「医師の皆さんとの間で、暑さや過酷なコンディションが要因でめまいなどを感じた場合には、リタイアすると決めていたんだ」

「9周目あたりからめまいを感じ始めた。それで状況をコントロールしきれなくなったことで、リタイアすることを決めた。今後も改善のための取り組みを続けて、できるだけ早くこの状況を解決したい」

ミルは決勝リタイアに終わった一方で、そこまでの週末の流れはポジティブだったとも語った。

「正直に言って、より状況を改善するために懸命に取り組んできた。この週末を通じて考えれば、ポジティブだったと思う」

「でも僕にとって心配だったのは、心拍数が上昇したときのことで、それがレースで起きてしまった」

MotoGPは連戦でカタールGPが予定されているが、ミルは出場可否については明言を避けた。

中東の乾燥した暑さでは楽になりそうかという質問に対しては「わからない」と答え、さらに次のように続けた。

「まだやるべきことがたくさんある。だから今のところそれ以上の答えは持ち合わせていない」

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