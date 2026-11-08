MotoGP カタールGP

スプリント転倒のバニャイヤ、右足骨折の手術へ「カタールは僕にとって今シーズン最高の週末のひとつだった」

MotoGPカタールGPのスプリントレースでクラッシュしたフランチェスコ・バニャイヤは、足の骨折で手術を受けることが決まった。

Jose Carlos de Celis

公開日時: 2026/11/08 12:27

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤはMotoGPカタールGPのスプリントレースで転倒し右足を骨折。イタリアに帰国し、手術を受けることがドゥカティから明かされた。

バニャイヤはレース1周目の最終コーナーで、後方からフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）に接触されて転倒。グラベルを激しく転がるクラッシュとなった。

後の検査で、バニャイヤは右足の第4及び第5中足骨の2箇所を骨折していることが確認された。そしてバニャイヤはこの骨折の治療のため、手術を受けることになった。

ドゥカティによると、決勝日にはイタリアへ帰国し、週明けにも手術を受ける予定だという。

「カタールGPのスプリントレース中に発生したクラッシュにより、フランチェスコ・バニャイヤは右足の第4中足骨と第5中足骨をそれぞれ骨折した」

「本日（11月8日）午後にイタリアへ戻り、負傷箇所を修復するための手術を受ける。手術は明日から火曜日までの間に行なわれる予定だ。詳細については、判明次第、改めてお知らせする」

MotoGPはカタールGP後に1週間のインターバルを挟んで、その、シーズンを締めくくる2連戦のポルトガルGP、バレンシアGPが開催される。

今回の転倒と負傷は、バニャイヤにとって望ましくないタイミングで起きたものだった。ここ数週間、期待していたパフォーマンスを発揮できず、その原因についても納得できる説明を見つけられないまま苦しんでいたバニャイヤが、カタールでは、その状況を打開する糸口をつかんでいたからだ。

初日の走行を終えたバニャイヤは、「ファクトリーライダーらしい走りができた」と語っており、予選でも5番手を確保。スプリントレースではトップ3を狙える上位集団を走っていたさなかのクラッシュだった。

バニャイヤはSNSを通じてコメントを発表。カタールGPは今回の負傷にもかかわらず、今季最高の週末のひとつだったと振り返った。

「何と言えばいいだろうか……僕はすぐに戻ってくる。奇妙に聞こえるかもしれないけど、カタールは僕にとって今シーズン最高の週末のひとつだった」

「残念ながら、どれだけ状況を変えようと努力しても、望んだとおりの結果にならないこともある。そして、それに対してできることは何もない。本当に申し訳ないけど、今週末のポジティブな面に目を向けたい。僕たちは不満を抱えて過ごす時間が長すぎるからね」

「メッセージを送ってくれたみんな、ありがとう。僕は大丈夫だ」

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