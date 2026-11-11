分析
MotoGP マレーシアGP
MotoGPの空力開発はスイングアームにも拡大。ドゥカティも採用するホットな領域へ……2027年も注目の場所に？
MotoGPは空力の影響を抑える新たなレギュレーションへ移行するが、それでも開発競争が激しくなってきそうな領域が残っている。
Matteo Nugnes
公開日時: 2026/11/11 10:01
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
MotoGPでは数年前まで、バイクに装着されていた空力パーツは単純なウイング程度だった。しかし、それ以降の空力開発は絶え間なく進んできた。そして現在、重点領域のひとつとなっているのがリヤのスイングアーム周辺だ。
フロントウイングが当たり前となったMotoGPではその後サイドカウル、テールカウルと空力開発が進んできた。特にテールカウルは現行レギュレーションではテールフィンがホモロゲーションの対象外であり、メーカーは規制を受けずに開発を進められるため、重点的な領域となっていた。
そして今、開発の焦点はスイングアームへと移りつつあるようだ。各メーカーはスイングアームを空力フェアリングで覆うようになってきている。しかし、アプリリアはさらに別の開発の道を切り開いた。
夏休み明けのイギリスGPでアプリリアはスイングアーム後端から上方に伸びる形の垂直フィンを設置し始めた。目的は、空力エンジニアにとって長年の大きな課題のひとつである、リヤホイールが生み出す乱気流を制御することにあると考えられる。
アプリリアは導入以降、このソリューションを継続的に使用してきた。そして今、そのアイデアはライバルメーカーにも影響を与えている。第18戦オーストラリアGPでは、ドゥカティのマルク・マルケスのマシンにも同様のフィンが設置されたのだ。
ドゥカティのエンジニアたちは、ライバルのソリューションを綿密に研究し、デスモセディチGPにも有効だと判断したようだ。その効果は十分に期待できるものだったのだろう。そしてマルケスはマレーシアGPでもこのパーツを使い続けており、決勝では大幅リードをつけて勝利している。
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
しかし、アプリリアも立ち止まっていない。マレーシアでは、このコンセプトをさらに進化させたパーツが登場し、マルコ・ベッツェッキのマシンに装着された。新しいデザインは、斜めに伸びたL字型と表現できるだろう。上方だけでなく、マシンの後方にも伸びる形状となっている（記事メイン画像）。
現行レギュレーション時代の残りがわずか4戦となった段階でも、メーカーがこうしたソリューションの開発を続けているという事実は、これらが2027年にも有効な技術となる可能性を示している。
2027年から導入される新レギュレーションの空力規制は、主に車体の左右方向の寸法を対象としている。一方、このパーツはフェアリングの最も幅広い部分と比べれば、横方向への張り出しがかなり小さい。
さらに2027年のレギュレーションでは、テールユニットがホモロゲーションの対象となる一方、スイングアームについては言及されていないのだ。
そのため、2027年シーズンはこの領域の開発がメーカーにとって重要なモノになる可能性が十分考えられるだろう。
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