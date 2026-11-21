MotoGP ポルトガルGP

ドゥカティ幹部、マルケス電撃引退説を否定「今シーズンが終わっても我々と共にある」

マルク・マルケスの電撃引退説がにわかに注目されているが、ドゥカティのチームマネージャーはそれをきっぱりと否定した。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/11/21 5:19

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Marc Márquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPでは現役最多タイトルを誇るマルク・マルケス（ドゥカティ）が、2026年限りで電撃引退をするのではないかという話題が飛び交っている。しかしドゥカティのチームマネージャーは、そうした噂を直接否定した。

マルケスは2028年までの契約を既にドゥカティと結んでいるが、2026年に通算10度目、MotoGPクラスでは8度目のタイトル獲得を機に引退してしまうのではないか、という憶測が今季最終2戦を前に飛び交うようになった。

そしてポルトガルGPでは、こうした憶測について訊かれたマルケスが、それに対し曖昧な回答に終始したことから、さらに引退の可能性に関する噂話を盛り上げることになった。マルケスは以下のように語っていた。

「今は、このチャンピオンシップを決めることに完全に集中している」

「これが僕の最大の目標だ。もちろん、ドゥカティとはあと2年間の契約がある。でも、今年はいくつかの面でかなり難しいシーズンだった」

「それでも、僕は速さを保っている。だから、優先すべきことはチャンピオンシップを決めること。その後、来年に向けて取り組んでいきたい」

翌日にはこの話題についてドゥカティのチームマネージャーを務めるダビデ・タルドッツィが質問を受けた。すると彼は、マルケスが来季もドゥカティに留まると断言して、噂を否定した。

マルケスが来季開幕戦でドゥカティのマシンを走らせていることを100％断言できるかと問われたタルドッツィの答えは、次のとおりだ。

「もちろんだ。全く問題ない。マルクは今シーズンが終わっても我々と共にある」

「ここでチャンピオンを決められることも期待している。彼は来年の新型バイクと新シーズンのことを考え始めると思う」

「タイトルが決まる日が近づいているんだ。マルクは落ち着いて自分のやるべきことをやってくれるだろう。（ライバルの）マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）は勝利を目指して全力を尽くしてくるだろうし、マルティン（ホルヘ・マルティン／アプリリア）も戦いに加わってくるはずだ。だが最終的に、マルクはこの状況をコントロールできる適切な心構えができていると思う」

なおマルケスはポルトガルGP初日を6番手で終え、予選Q2直接進出を確保。ただ「これまでのレースより身体が硬くなっていた」と語るなど、タイトルを目前にしてプレッシャーも感じている様子であった。

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