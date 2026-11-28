MotoGP バレンシアGP

ドゥカティ陣営に衝撃……マルク・マルケスの電撃引退を知らされたのは、発表前日の夜「彼にとって最善の決断だと分かっている」

ドゥカティの首脳陣、ダビデ・タルドッツィとジジ・ダッリーニャが、マルク・マルケスが電撃引退することについてコメントした。

Richard Asher Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/11/28 1:27

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Davide Tardozzi

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

マルク・マルケス（ドゥカティ）が、MotoGP最終戦バレンシアGPのフリー走行開始直前、今季限りでMotoGPから引退することを電撃的に発表した。発表時にはドゥカティの首脳陣ももちろん知っていたが、彼らとてそれほど早くマルケスの意向を伝えられていたわけではなかったようだ。

マルケス引退の意向をドゥカティの首脳陣の中で最初に知ったのは、ゼネラルマネージャー兼テクニカル責任者のジジ・ダッリーニャだった。彼とて、引退の意向を伝えられたのは発表前日の木曜夜だった。ダッリーニャはその後、チームマネージャーのダビデ・タルドッツィにその知らせを伝えた。

マルケスの突然の引退は、当然ドゥカティ陣営にとってもショックなことだった。

「本当にショックだった」

タルドッツィはMotoGPの国際映像で語った。

「11月にこんなニュースを聞くのは残念だが、最終的には彼にとってこれが最善の決断だと理解しなければいけない」

タルドッツィは、マルケス引退の一因となった複視の問題を、以前から知っていたとも語った。

「確かに彼の問題は知っていた。彼はいつも我々に、そのことを打ち明けてくれていたからだ。だからこそ、これが正しい決断だと分かっているんだ」

一方ダッリーニャは、マルケスの引退は関係者全員にとって大きな損失だと語った。

「マルクのいないMotoGPを見るのは確かに辛いだろう。でもマルク自身も大きなモノを失った」

そうダッリーニャは語った。

「なぜなら彼は、まだもっと上を目指したいと願っていたにもかかわらず、引退を決意しなければいけなかったからだ。それは彼自身の意思ではなく、これまでの出来事の重圧を感じ始めていたからだ」

「ライダーの決断を尊重しなければいけない。彼は史上最高のチャンピオンだ。今週末は彼のための絶好の機会だ」

その上でダッリーニャは、マルケスの最後のレースが終わるまで、後任について考えるつもりはないと語った。

「確かに今後別のライダーのことを考えなければいけないが、まだ少し考える時間がある。今日考えようが、月曜日に考えようか、大差はない。できれば月曜日に考えようと思う。そして今は、マルクのことに集中したい」

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