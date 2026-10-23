MotoGP オーストラリアGP

ドゥカティ、アプリリアのチームオーダー発令に関心なし「好きなようにすればいい」

ドゥカティは、2026年MotoGPシーズン終盤にアプリリアがチームオーダーを発令する可能性について、懸念しておらずライバルは好きなようにすればいいという姿勢を見せた。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/23 11:08

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGPのタイトル争いは今季終盤となっても接戦が続いている。ドゥカティはライバルのアプリリアがチームオーダーを発令する可能性について懸念していない。

2026年のMotoGPチャンピオンを巡っての争いは、現在アプリリアのホルヘ・マルティンが首位をキープしているが、2番手のマルク・マルケス（ドゥカティ）との差はわずか2点。

そうした僅差の争いが続く中、 チームオーダーの可能性が繰り返し話題に上っている。特に、最高峰クラスで初の世界タイトル獲得を目指すアプリリアに注目が集まっている。ここにはドゥカティ陣営としてはマルケスをアシストできるような存在がないことも関わっている。

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なおマルケスはオーストラリアGPの木曜日には「速ければ、チームオーダーは必要ない」と語っていた。これは前戦インドネシアGPで、4台のアプリリア勢のなかで3番手に終わったタイトル争いのライバル、マルティンに対する直接的な皮肉とも受け取れる発言だった。

そして今回、ドゥカティ自体も同様の姿勢を示し、所属ライダーたちは互いに自由に競い合えると強調した。

「マルクの発言を引用したい。『速ければ、助けは必要ない』。それだけだ」

ドゥカティのチームマネージャーを務めるダビデ・タルドッツィは、MotoGP公式に対しそう語った。

そしてチームオーダーを発令すれば、アプリリアの成功に水を差すことになるのではないかと質問されると、タルドッツィは次のように答えた。

「彼らは好きなようにすればいい。我々はコース上でできるだけ速く走ることに集中している」

「ライバルたちが非常に強いことは分かっている。しかし、最終的に我々が目指しているのは、マルクにとって最高の結果を得ることだけだ。それだけだ」

■アプリリアのチームオーダーに対する姿勢

前戦インドネシアGPで圧倒的な1-2-3-4フィニッシュを達成したアプリリアは、初めてチームオーダーの発令を検討していることを認めた。ただし、実際にそれがいつになるのかについては明言を避けている。

オーストラリアGPを前に、アプリリア上層部は4人の陣営ライダーと話し合いを行ない、レースにおける指針を改めて伝えた。

アプリリアは、現時点でチームオーダーを発令するにはまだ早いと明確にしている。一方で、所属ライダー同士の衝突を防ぎ、ライバルにポイントを与える事態を避けることに重点を置いている。

「目標は明確だが、ライダーへのオーダーについては何も言いたくない」

アプリリアのチームマネージャーであるパオロ・ボノラはそう語った。

「ライダーへのオーダーについて何も言わなかったのは、アプリリアのライダー全員に前方で走ってほしいからだ」

「我々全員が力を合わせれば、何か非常に特別なことを成し遂げられると分かっている。インドネシアでも、そういったオーダーは一切出さなかった」

「昨日もいつもどおり、4人全員とミーティングを行なった。シーズン序盤のレースと同じく、明確なキーワードは『リスペクト』、ただそれだけだと伝えた。同じマシンに乗るライダー同士でリスクを冒してはいけないとね」

「誰かをオーバーテイクする必要があるなら、安全な場所で仕掛けるようにしてほしい。しかし、全員に勝つ力がある。トラックハウスのライダーたちも勝ちたいと思っているし、我々も同じだ。それでも彼らに勝つチャンスを与えているのは、4人全員が何か特別なことを成し遂げられると分かっているからだ」

「ミーティングでは、現時点でチームオーダーはないと明確に伝えた。今のところ、誰かが勝つのを妨げる理由はない。ただ、明確なメッセージはひとつだけだ。第4戦の後にも伝えたように、チームメイトだけでなく、トラックハウスの仲間たちにも敬意を払ってほしい。我々全員が力を合わせれば、良い結果を出せるし、リスクを冒す必要もない」

そしてチームオーダーを発令する可能性がある時期についてさらに問われたボノラだったが、具体的な期限は示さなかった。

「現時点では、この件について何も決めていない」

「我々にとって、これほど特別なことを成し遂げられるのは初めてのチャンスだ。だから、ポイント差が1ポイント、2ポイント、5ポイントで、チャンスがあるという明確な状況があるなら、それを生かさない手はない。可能性があるなら、なぜ検討しないのかということだ」

「ただ、現時点では明確なライダーへの指示はない」

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