MotoGP オーストラリアGP

ホルヘ・マルティン、転倒で右腕骨折。オーストラリア決勝は欠場……タイトル争い終戦か？

アプリリアは、ホルヘ・マルティンがMotoGPオーストラリアGPスプリントレースの転倒で右腕を骨折し、決勝レースは欠場すると発表した。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/24 6:04

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Jorge Martín

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGPオーストラリアGPのスプリントレースで転倒したホルヘ・マルティン（アプリリア）は、右腕の骨折により決勝レースを欠場する。

マルティンはオーストラリアGPのスプリントレースでは、予選4番手からスタートですぐに2番手に浮上。アレックス・マルケス（グレシーニ）の攻撃をいなしたあとは、マルク・マルケス（ドゥカティ）との勝利争いを繰り広げた。

しかしスプリントが終盤に入った9周目、マルティンは高速のターン8で痛恨の転倒を喫して、グラベルを激しく転がった。これでマルティンがノーポイントに終わった一方、マルク・マルケスがスプリントを制したことで、タイトル争いでマルク・マルケスが逆転し10ポイントのリードを築いた。

スプリント後、アプリリアは転倒によってマルティンが右腕前腕部の橈骨を骨折しており、尺骨の遠位端にも骨折の疑いがあるためさらに検査を行なうと発表。またこの怪我によりオーストラリアGPを欠場すると明かした。

「ホルヘは転倒後、サーキットのメディカルセンターに搬送された。X線検査の結果、橈骨の骨折と、尺骨遠位端の骨折の可能性が確認された。マルティンは確定診断のためにさらなる検査を受ける予定で、明日のレースには出場できないと判断された」と、アプリリアは記している。

今シーズン、2度目のタイトルに向けてマルク・マルケスと一進一退の攻防を繰り広げてきたマルティン。MotoGPはオーストラリアGPの後にマレーシア、カタールと休む間もなく連戦予定となっているため、今回の怪我はタイトル争いに大きな影響を及ぼすことになりそうだ。

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