ドゥカティ、ペドロ・アコスタと2年契約を締結。マルク・マルケスと超強力コンビを結成

ドゥカティは2027年と2028年の2年間に渡って、今季KTMに所属するペドロ・アコスタとの契約を締結。チャンピオンライダーのマルク・マルケスと超強力タッグを組むことになった。

フランチェスコ・バニャイヤの離脱を発表してから2時間後、ドゥカティはアコスタの獲得を正式に発表した。契約自体はすでにかなり前の段階で決定していたと考えられるが、参戦各メーカーとプロモーターであるMotoGPエンターテインメント・グループとのコンコルド協定が締結されるまでは、発表が控えられていた。

アコスタがドゥカティに加わったことは、来季からは850ccマシンを使うことになる2027年シーズンのMotoGPにおいて、最も華々しく、最も力強い動きであることは間違いない。

アコスタの契約期間は2年間。年俸こそ最高額とはいかないが、ドゥカティの伝統のとおり、勝利した際のボーナスなど、付加的な金額はかなりの額になるとみられる。

アコスタはMoto3で参戦1年目に、Moto2で参戦2年目にチャンピオンを獲得。2024年に鳴物入りでKTMのサテライトチームであるGASGAS・テック3からMotoGPデビューを果たした。2戦目で3位、3戦目で2位と順調な成績を挙げていったが、なかなか優勝には手が届かず、実のところを言えば現在も未勝利のままである。

しかし最高峰クラスチャンピオン獲得回数7回のマルク・マルケスとアコスタのコンビは超強力。ライバルにとっては脅威となるだろう。