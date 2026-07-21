ホンダMotoGP、ファビオ・クアルタラロの加入を発表。Moto2ダビド・アロンソの昇格も合わせて公表

MotoGPに参戦するホンダ／HRCは、2027年のファクトリーチームのライダーとして、ファビオ・クアルタラロと契約したことを発表。さらにMoto2からダビド・アロンソが最高峰クラスに昇格することも合わせて発表された。

クアルタラロのホンダ加入はMotorsport.comでも以前報じたが、MotoGPとメーカーの商業契約を巡る交渉が続いていたこともあり、正式な発表は遅れてきた。

そのMotoGPとメーカーの契約も締結されたあと、まずはヤマハが6月末に2026年限りでクアルタラロとの契約を終了すると発表。そして7月21日、ホンダがクアルタラロの獲得とファクトリーチームへの加入を発表した。契約期間は2028年までの2年間だ。

クアルタラロは2020年王者のジョアン・ミルの後任としてホンダに加入する。2019年の最高峰クラス昇格から常にヤマハのマシンを操ってきたクアルタラロだが、MotoGPが850ccの新世代マシンに移り変わる2027年から新たな挑戦に臨むこととなった。

2021年に王者となったクアルタラロだが、近年はヤマハが低迷。V4エンジンへの切り替えを行なった2026年シーズンもかなり苦しい戦いが続いている。ホンダもマルク・マルケス（現ドゥカティ）の離脱後は苦しんでいるが、マシンの世代が変わるこのタイミングで調子を取り戻すことが期待されている。

またクアルタラロだけでなく、ホンダはダビド・アロンソのMotoGPクラス昇格も発表した。

アロンソは2024年にMoto3クラスで王者となり、現在はMoto2に参戦中。将来有望な若手のひとりと目されてきた20歳のライダーだが、ホンダから最高峰クラスに挑むこととなった。Motorsport.comの調べでは契約は一般的な2年よりも長期となる見込みの複数年契約となる。

そんなアロンソだが、来季の所属チームが示されていない。ファクトリー入りの場合はクアルタラロのチームメイトとしてのプレッシャーに晒されるが、アロンソの関係者によるとファクトリーチームこそが、昇格にあたって理想的な環境だと考えられているようだ。

一方でサテライトのLCR所属となった場合はデビューイヤーに余計なプレッシャーを抱えること無くレースに臨めるだろう。

クアルタラロのチームメイトには、2026年にMotoGPデビューした現LCRのディオゴ・モレイラかアロンソのどちらかが選ばれることになる見込みだ。