本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ピレリ、マリオ・イゾラの退社を発表「モータースポーツ事業部門の発展に多大な貢献をしてくれた」と感謝。後任はマラフスキ氏

F1
ピレリ、マリオ・イゾラの退社を発表「モータースポーツ事業部門の発展に多大な貢献をしてくれた」と感謝。後任はマラフスキ氏

ホンダ・レーシング／HRCが緊急会見。テストでトラブルが多発した原因を説明「異常振動が起き、バッテリーのシステム系にダメージを被ってしまった」

F1
ホンダ・レーシング／HRCが緊急会見。テストでトラブルが多発した原因を説明「異常振動が起き、バッテリーのシステム系にダメージを被ってしまった」

ホンダ移籍が噂されるクアルタラロ「決断は明確だし、それが助けになっている」ヤマハの新型マシンには厳しい見解

MotoGP
ブリーラムテスト
ホンダ移籍が噂されるクアルタラロ「決断は明確だし、それが助けになっている」ヤマハの新型マシンには厳しい見解

MotoGP2026年シーズン開幕！　初セッションはベッツェッキが最速。小椋藍も好調4番手スタート｜MotoGPタイGP FP1

MotoGP
タイGP
MotoGP2026年シーズン開幕！　初セッションはベッツェッキが最速。小椋藍も好調4番手スタート｜MotoGPタイGP FP1

福住仁嶺加入のROOKIEは一躍今季の優勝候補に？　SF合同テストでトップタイム……ライバルも警戒「彼の“走る才能”は凄まじい」

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
福住仁嶺加入のROOKIEは一躍今季の優勝候補に？　SF合同テストでトップタイム……ライバルも警戒「彼の“走る才能”は凄まじい」

AppleマップでF1オーストラリアGPが楽しめる！　アルバートパークのサーキットを、アプリ上で精密再現

F1
オーストラリアGP
AppleマップでF1オーストラリアGPが楽しめる！　アルバートパークのサーキットを、アプリ上で精密再現

アレックス・マルケス、目指すは今年も上位争い「2025年の学びから、より準備ができている」

MotoGP
タイGP
アレックス・マルケス、目指すは今年も上位争い「2025年の学びから、より準備ができている」

サッシャ＆中野信治が語る、FODのF1実況・解説への意気込み「これまで10年間やってきたことを無駄にしないように……皆さんがここまで連れてきてくれた」

F1
サッシャ＆中野信治が語る、FODのF1実況・解説への意気込み「これまで10年間やってきたことを無駄にしないように……皆さんがここまで連れてきてくれた」
MotoGP ブリーラムテスト

ホンダ移籍が噂されるクアルタラロ「決断は明確だし、それが助けになっている」ヤマハの新型マシンには厳しい見解

ファビオ・クアルタラロは2027年以降の去就に関する決断を下したことが、精神的な助けになったと話している。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
公開日時:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　ヤマハのファビオ・クアルタラロは、2026年限りでのチーム離脱が噂されている中、2027年以降に向けた「決断を下したことが精神的に助けになっている」と話した。

　ヤマハのエースとして陣営のトップに君臨してきたクアルタラロは、motorsport.comの調べでは2027年にホンダへ移籍すると見られている。すでに合意に達していると見られるが、まだ正式な発表はされていない。

　ヤマハとしては、2021年にタイトルをもたらしたエースを引き留めきれなかった格好になる。2026年からは新たにV4エンジン搭載のマシンを投入するが、プレシーズンテストを通じてのクアルタラロの反応は良くなく、ロングランでは直4エンジンのM1よりも0.7秒遅いと彼は認めていた。

　27日からは開幕戦タイGPが始まるが、ホンダ移籍のウワサについてまたしても尋ねられたクアルタラロは「良いバイクだと思うよ」と答えていた。

　さらに踏み込んで質問されると、クアルタラロは2027年に関する決断をすでに下していることを認めたが、来年以降の具体的な計画については明言を避けた。

「自分の将来については多くは語れない。ただ、自分の決断が明確であることは言えるし、それが精神的にも助けになっている。それ以上、将来について言えることはない」

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

写真: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

　開幕戦タイGPと同じチャーン・インターナショナル・サーキットで行なわれたブリーラムテストで、クアルタラロは17番手タイムだった。ヤマハ陣営の4人は下位に固まっていて、トップのマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）からは軒並み1秒差という状況だ。

　クアルタラロは、現在のヤマハの状況を考えると、今週末のレースに向けた目標設定自体が難しいと語った。

「言ってしまえば、（開幕戦に向けて）期待しないことだろうね」

「ひとつの結果について考えられる立場にいるとは思っていない。期待は何もない。ただ冷静でいようとして、最大限の結果を引き出そうとしているだけだ」

　冷静さを保つことが難しかったのかと問われると「そうだ。自分のポテンシャルは分かっているし、1周の速さもレースでできることも分かっている。でも、今は速く走れる状況ではないから難しい」とクアルタラロは言う。

「（2025年の）9月にバルセロナでV4マシンを試したときは、プロジェクトが始まったばかりだったのもあるし、その時点でのフィーリングはあまり良くなかった」

「だけど、今のフィーリングは9月の時と本当に、本当に似ているんだ。当然、大きな前進を期待していたけれど、残念なことにそうはなっていない。その結果、すでに昨年よりもかなり遅い状態でシーズン開幕を迎えているんだ」

　クアルタラロは昨年9月のミサノテストから、V4マシンには様々な変更が加えられてきたものの、進歩が見られていないことを嘆いている。

「テストでも、本来の“テストのやり方”で作業する必要がある状況ではなかった」

「最初の数周ですでに、何が必要かは正確に分かっている。9月からここまでの間に、どれだけ多くのセッティングや変更を試したか、想像もできないだろう。それでもフィーリングは同じだった」

「だから、エンジニアの皆にはまったく新しいパーツや、完全に異なる何かを見つけてもらって、ベースを作る必要があると思っている。少なくとも自分のライディングスタイルでは、いまだにバイクのベースができていない」

「レースシミュレーションでは、昨年のテストと比べて0.7〜0.8秒遅かった。だからこそ、改善ペースをもっと大きくしていく必要がある」

 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 MotoGP2026年シーズン開幕！　初セッションはベッツェッキが最速。小椋藍も好調4番手スタート｜MotoGPタイGP FP1
More from
Rachit Thukral

10度目王座目指すマルケス、怪我の影響引きずる「去年の負傷は笑い事じゃなかった」負担少ないエアロ選択へ

MotoGP
MotoGP
タイGP
10度目王座目指すマルケス、怪我の影響引きずる「去年の負傷は笑い事じゃなかった」負担少ないエアロ選択へ

ホンダ、まだ進歩は不十分か……ブリーラムテストで弱点露呈「リヤグリップに革命必要」とミル

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ホンダ、まだ進歩は不十分か……ブリーラムテストで弱点露呈「リヤグリップに革命必要」とミル

「もしかすると一度転ぶ必要があるのかも」ラズガットリオグル、MotoGPマシンへの適応に大苦戦。クアルタラロから励ましもらう

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
「もしかすると一度転ぶ必要があるのかも」ラズガットリオグル、MotoGPマシンへの適応に大苦戦。クアルタラロから励ましもらう
More from
ファビオ クアルタラロ

クアルタラロ最優先の姿勢を見直す時期……移籍濃厚な今こそ！　リンスがヤマハに提言「他の声に耳を傾けて」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
クアルタラロ最優先の姿勢を見直す時期……移籍濃厚な今こそ！　リンスがヤマハに提言「他の声に耳を傾けて」

ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ヤマハ新型V4の遅れは深刻。クアルタラロ「準備が整うまで数ヵ月……1年全部かかるかも」

クアルタラロが新型マシンにフラストレーション爆発！　見せられないジェスチャーかます。チームは「学習プロセス」と強調

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
クアルタラロが新型マシンにフラストレーション爆発！　見せられないジェスチャーかます。チームは「学習プロセス」と強調
More from
ヤマハ・ファクトリー・レーシング

ヤマハ、新型MotoGPマシンの課題はやはりV4エンジンか「シャシーは悪くないが、さらなるパワーが必要」

MotoGP
MotoGP
ヤマハ、新型MotoGPマシンの課題はやはりV4エンジンか「シャシーは悪くないが、さらなるパワーが必要」

クアルタラロ、セパンテスト初日のクラッシュで右手指を骨折……2日目以降は欠場へ

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
クアルタラロ、セパンテスト初日のクラッシュで右手指を骨折……2日目以降は欠場へ

クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

MotoGP
MotoGP
クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

最新ニュース

ピレリ、マリオ・イゾラの退社を発表「モータースポーツ事業部門の発展に多大な貢献をしてくれた」と感謝。後任はマラフスキ氏

F1
ピレリ、マリオ・イゾラの退社を発表「モータースポーツ事業部門の発展に多大な貢献をしてくれた」と感謝。後任はマラフスキ氏

ホンダ・レーシング／HRCが緊急会見。テストでトラブルが多発した原因を説明「異常振動が起き、バッテリーのシステム系にダメージを被ってしまった」

F1
ホンダ・レーシング／HRCが緊急会見。テストでトラブルが多発した原因を説明「異常振動が起き、バッテリーのシステム系にダメージを被ってしまった」

ホンダ移籍が噂されるクアルタラロ「決断は明確だし、それが助けになっている」ヤマハの新型マシンには厳しい見解

MotoGP
ブリーラムテスト
ホンダ移籍が噂されるクアルタラロ「決断は明確だし、それが助けになっている」ヤマハの新型マシンには厳しい見解

MotoGP2026年シーズン開幕！　初セッションはベッツェッキが最速。小椋藍も好調4番手スタート｜MotoGPタイGP FP1

MotoGP
タイGP
MotoGP2026年シーズン開幕！　初セッションはベッツェッキが最速。小椋藍も好調4番手スタート｜MotoGPタイGP FP1