MotoGP ポルトガルGP

ファビオ・クアルタラロ「マルケスは史上最高」大逆転10度目タイトルの王者を大絶賛

ファビオ・クアルタラロは、マルク・マルケスが通算10度目のタイトルを獲得したことで、MotoGP史上最高のライダーであることが疑いようのない事実となったと考えている。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/23 8:02

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Marc Marquez, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

写真：: Lluis Gene / AFP via Getty Images

ヤマハのファビオ・クアルタラロは、マルク・マルケス（ドゥカティ）のことを大絶賛している。マルケスは今年通算10度目のチャンピオンを獲得……この偉業により、MotoGP史上最高のライダーであるのは間違いないとの考えが、さらに揺らぎのないモノになったとクアルタラロは主張する。

マルケスは11月22日に行なわれたポルトガルGP決勝レースで8位に入り、今季チャンピオン獲得を決めた。負傷欠場もあって一時は102ポイントもの遅れを取っていたが、それを覆して王座を防衛してみせたのだ。

最高峰クラスでは8度目となるこのタイトルによって、マルケスは伝説的ライダーのジャコモ・アゴスチーニが持っていた最高峰クラスの歴代最多タイトル獲得数に並んだ。MotoGPとドゥカティが共同で企画した特別なセレブレーションでは、クールダウンラップの途中に築かれた特別ステージにアゴスチーニが登場し、マルケスを祝福した。

マルケスは最高峰クラス参戦から最初の7シーズンで6度のタイトルを獲得したことで、すでに2010年代には「GOAT（史上最高）」論争の中心にいた。しかしその後は度重なる負傷にも苦しめられ、王座からは遠ざかっていた。ただドゥカティ陣営に移籍すると本来の輝きを取り戻し、2025年、2026年と連覇。そのレガシーを確固たるものとした。

2021年の世界チャンピオンであるクアルタラロは、マルケスを称賛し、MotoGP史上最高のライダーだと評した。

「あのセレブレーションがすべてを物語っていると思う。GOAT（ヤギの影）と一緒に階段を上っていく姿は、本当に、本当に素晴らしかった」

「僕が14歳だった時、彼は勝ち続けていた。そして今、僕は27歳だけど、彼はまだ勝っている。そろそろ休んでもらう時だと思うよ（笑）。いや冗談だけどね」

「でもそうだね、彼は史上最高だし、最も賢く、最も速いライダーだ」

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

そしてマルケスを”GOAT”だと考えているかと問われると、クアルタラロは力強く「イエス」と答えた。

連覇を果たしたとはいえ、マルケスは2025年のインドネシアGPでも大きな痛手を負った。マルコ・ベッツェッキとの接触転倒によって、再び肩を負傷したのだ。このクラッシュによってマルケスのフィジカルコンディションはさらに悪化し、今シーズンの途中には追加手術を余儀なくされた。このことが、シーズン前半の遅れに繋がったのだ。

身体的な制約を補うため、マルケスは精神面でのアプローチをより重視するようになった。タイトル争いでアプリリアのベッツェッキとホルヘ・マルティンの2人に対して優位に立つための戦略だ。

クアルタラロは今シーズンのマルケスの精神的な鋭さを称賛し、ライバルたちにプレッシャーをかけるために心理戦を駆使していた点を評価した。

「2日前に彼が話していたコメントをひとつ見た。最も速かった自分は、むしろ過去の方だったという内容だった。今の彼は他のライダーたちに精神面で駆け引きをしているところが、僕は好きなんだ。本当に、本当に賢いと思う」

「彼は本当に強い。ただ速いだけでじゃないんだ。あらゆるものを備えていて、どんなコンディションでも速さを発揮することができる」

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